蘋果Apple Card無意打入金融市場 分析師：為了留住iPhone用戶

已於 8 月份正式發行的蘋果 (AAPL-US) 信用卡 Apple Card，受到大批果粉引頸期盼，但果迷會發現，即便擁有實體卡片本身，消費者還是必須透過 iPhone 綁定的 Apple Pay 來結合使用，分析師預計蘋果信用卡將活躍將近全球 9 億名 iPhone 用戶，進一步來挽救蘋果持續下滑的 iPhone 銷售。

根據外媒報導，就算蘋果 Apple Card 最終無法替公司增加實質的營收來源，不過至少可以留住 iPhone 用戶，而且蘋果也不會因為推出一張信用卡而打入數位金融市場。

蘋果信用卡僅能透過 iPhone 進行交易，無法在安卓系統或是蘋果的官方網頁瀏覽器中使用，如果你不幸遺失了你的 iPhone，也只能用其他 iOS 支援的裝置來付費。

尤其一般果迷們通常都會擁有 AirPods 耳機、Apple Watches 等蘋果產品好讓他們使用 App，蘋果信用卡一推出只會使得消費者對 iPhone 的依賴更加重。

蘋果信用卡僅能透過 iPhone 進行交易 (圖片: MacRumors)

根據 Pew 的研究顯示，81% 的美國人擁有智慧型手機，其中多數都至少擁有過 iPhone 或 Android 手機。

值得一提的是，蘋果上個月指出該卡僅是其服務業務的一部分，用來支付像是 App Store 費用、谷歌搜索引擎費用、AppleCare 保修以及 iCloud 和 Apple Music 訂閱費等等。

雖然這張卡是一種金融產品，但蘋果並沒有真正轉變為受監管的金融公司。據了解，高盛正在向蘋果公司提供後端 API 服務，該公司的 Apple Pay 團隊則負責處理用戶界面和產品等問題。