〈中信金法說〉香港醞釀816擠兌潮 總座：相信所有國銀香港分行不受影響

中信金 (2891-TW) 今 (13) 日召開法說會，談到香港反送中運動升溫，甚至有網友發動 8 月 16 日銀行大擠兌活動，中信金總經理吳一揆表示，由於香港分行沒有經營零售業務，因此不會受到影響，相信所有國銀香港分行也都不會有影響。

香港反送中事件從 6 月上旬發起，至今已經延燒 2 個月，且衝突不斷擴大，港民陸續發動罷工示威，8 月 11 日的反送中示威中，出現港警臥底抓人、射爆示威者眼球、地鐵濫射催淚彈等，引爆了前所未見的失控鎮壓，昨天黑衣人潮癱瘓機場，現今更據傳有香港網軍將在 8 月 16 日發動銀行擠兌潮。

由於香港向來是國銀海外布局最重要的市場，各界關切國銀在港狀況，吳一揆表示，台資銀行在香港以經營企金業務為主，目前反送中行動對中信在香港分行業務和所有員公差勤都沒有影響，依然正常運作。

吳一揆進一步指出，8 月 16 日的擠兌是鼓勵民眾去提港幣換美元，但中信香港分行並沒有經營任何零售業務，約 80% 業務皆為美元，因此不會受到影響，相信所有國銀香港分行也都不會有影響。

至於反送中是否影響香港亞洲金融中心地位？是否有外資逃離或是企業移出香港？吳一揆表示，目前還看不出來，他還提到，依據中信金來自香港的獨立董事劉長春觀察，到目前為止並無公司要往香港以外的地方遷移。

不過，吳一揆也提到，過去香港從未發生這樣的運動，如果抗爭是一時的，那可很快恢復原形，可是像現在已經發生 10 週了，如果繼續往下走的話，對整體香港經濟影響之外，對香港亞洲金融中心的地位，勢必造成影響，相信有關當局一定不會希望有這樣的狀況發生，中信金會密切關注動亂是間接性還是持續性的發生，以為因應。