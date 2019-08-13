〈中信金法說〉境外資金匯回 全體財富管理商機估達百億元

中信金 (2891-TW) 今 (13) 日召開法說會，針對境外資金匯回專法商機，中信金財務最高主管暨發言人邱雅玲表示，政府預估吸引 9000 億元資金回台，以此估算，整體市場約有 100 億元財富管理商機，中信金下半年財富管理手續費收入預估成長 5% ，可望優於上半年的 2.2%。

中信金自結今 (2019) 年上半年稅前盈餘 257.04 億元，稅後純益為 203.95 億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為 12.76%，稅後資產報酬率（ROA）為 0.68%，每股稅後純益為 1.01 元。

截至 6 月底，中信銀 (含日本東京之星銀行) 合併逾期放款比率為 0.41%，合併呆帳覆蓋率為 314.5%，風險控管穩健。

配合境外台商資金匯回專法將上路，金管會 7 月下旬也訂出境外匯回稅後資金的 25% 可進行的 8 大項目金融投資規範，針對境外資金匯回專法所帶來的財富管理商機，邱雅玲表示，政府預估可吸引新台幣 9,000 億元資金回台，按此數字估算，約可帶來 100 億元的財富管理商機。

邱雅玲解釋，境外資金匯回存入專戶時，第一年稅率 8%，繳完稅後，剩下的 92% 可在 25% 限額內進行金融投資，據此估算，可從事金融投資的本金，大約 2000 億元，把這 2000 億元再乘上約 5% 的財富管理手續費佣收率，可估算出大約 100 億元的財富管理手續費收入商機。

邱雅玲表示，中信金上半年財富管理手續費收入 72.05 億元、年增 2.2%，中國信託身為國內財富管理的領導品牌，不會錯過此商機，中信銀內部有稅務專家組成團隊，提供客戶資訊，並且已邀約有海外資產、境外公司的客戶，了解客戶需求，預估在此商機帶動下，下半年財富管理手續費收入可望有 5% 左右的成長，以此估算，中信金下半年財管手收有機會上衝到 76.51 億元，優於上半年。

至於保險業務部分，台灣人壽 2019 年上半年總保費（TP）達 1185.98 億元，市佔率為 6.7%；初年度保費（FYP）為 494.97 億元，市佔率達 7.0%，業界排名第六名。另外，台灣人壽持續降低其負債成本，同時繼續擴大投資資產，帶動利息淨收益與股利等經常性投資收益穩定成長，現金股利去年 58 億元，今年預估增加至 68 億元。

中信金控資本適足率為 115.6%，中信銀行合併資本適足率與第一類資本適足率分別為 13.4% 與 11.9%，台灣人壽資本適足率為 322%，集團資本適足性維持強健水準。