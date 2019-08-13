〈中信金法說〉貿易戰若再惡化 人民幣看貶至7.4 兩因素估台灣今年不降息

中信金 (2891-TW) 今 (13) 日召開法說會，談到美中貿易戰，中信金首席經濟學家林建甫表示，若美國再有動作，不排除人民幣續貶，目前市場已看到 7.4，此也不利亞洲貨幣包括新台幣；不過，台灣受惠轉單效應及台商回台投資，今年全年經濟成長率 (GDP) 可望上看 2.3%、2.4%，預估台灣央行今年還不會降息。

林建甫表示，今年以來到 3、4 月，原本前景一片大好，陸股把去年跌掉的都漲回來，但是 5 月 5 日，美國總統川普一則推特文，美中貿易戰再起，陸股大跌、全球股匯市也跟著動盪，目前看起來中國是以拖待變，美國也強硬加課關稅，整體看起來，下半年狀況不會太好。

林建甫進一步指出，人民幣貶破 7，若美國再有動作，不排除會續貶，以抵銷美國徵收關稅的影響，目前市場有人看到 7.4，而人民幣貶值，對亞洲貨幣包括新台幣等，恐都不是好事。

分析台灣經濟狀況，林建甫認為，依據主計處預估，台灣今年經濟成長率可達 2.3%，雖然今年第 1 季只有 1.7%，但是第 2 季出乎意料的好、達到 2.4%，主要是轉單效應和台商返台投資把經濟拉起來，8 月中旬境外資金匯回專法也要上路，在轉單效應及台商回台投資之下，即便中國大陸限縮陸客來台觀光對台灣經濟的影響，今年經濟成長率現在看來，上看 2.3%、2.4% 都有可能。

至於在美國聯準會 (Fed) 降息後，亞洲不少鄰近國家也都跟進，台灣是否也可能降息？林建甫認為，台灣央行基本上過去多以「不變應萬變」，降息會讓靠利息收入為生以及退休族群收入減少，加上目前政策利率 1.375% 也算是歷史低點，若今年經濟成長率保 2 沒問題，加上美中貿易戰的轉單效應，台灣央行降息的機率不大，預估今年仍將維持利率不變。