碩辣椒本周四登興櫃 每股參考價33元

遊戲營運商紅心辣椒 (4946-TW) 旗下持股約 60% 公司碩辣椒 (6736-TW)，將在本周四 ( 8 月 15 日) 登錄興櫃，每股參考價 33 元，旗下熱門手遊《真三國無雙．斬》去年在日本市場寫下亮眼成績，將於明年進軍中國市場，後續營收貢獻可期。

碩辣椒成立於 2013 年，資本額 1.168 億元，目前員工人數約 65 人，致力於自製遊戲開發領域，並陸續取得知名 IP，目前一年約開發 1 款遊戲。董事長鄧潤澤表示，碩辣椒將持續努力與國際接軌，積極專注於遊戲創新研發，期望以多樣化的產品布局，來滿足各族群玩家需求，並朝向台灣第一遊戲開發商的目標邁進，來迎接快速變化的市場挑戰。

碩辣椒去年 9 月下旬在日本市場推出自製手遊《真三國無雙．斬》，取得 Google Play 與 App Store 雙平台下載雙料冠軍，一周內更擠進 Google Play 與 App Store 營收榜前 10 名，上市首月寫下 12 億日幣的營收表現，在台港上市前半年，累計營收達新台幣 6 億元，成績相當亮眼。

《真三國無雙．斬》繼去年寫下佳績後，碩辣椒預計，明年上半年將進軍中國市場，已與一家中國大廠洽談發行權，可望於 9 月簽約。若在中國上市後，可望為營運挹注強勁的成長動能。

碩辣椒去年合併營收為 1.54 億元，稅後純益為 1311.7 萬元，每股純益為 1.33 元。今年上半年營收 6103 萬元，稅後虧損 598.6 萬元，每股虧損 0.51 元，較去年同期虧損收斂。

