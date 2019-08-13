〈仁寶法說〉總座：台、越產能足以支應美市場需求

代工廠仁寶 (2324-TW) 今 (13) 日召開法說，對於美國將對中國 3000 億美元商品課徵 10% 關稅，總經理翁宗斌表示，目前台灣、越南產能，足以因應美國市場需求，已有美系筆電客戶要求產品在台生產，首批訂單本月就會出貨。

翁宗斌表示，6 月 G20 高峰會前，有些客戶已開始著手為後續因應關稅做準備，但不管怎麼準備，只要是因應貿易戰所做出的任何調整，都會造成成本增加。從客戶端的預測來看，目前仍維持年初看法，10% 關稅多少有些影響，但影響還沒有非常大。

不過，翁宗斌也說，若關稅調升至 25%，客戶產品價格不同，受關稅的影響就不盡相同，相對於低單價產品，高單價產品受的影響將會更明顯。但每個客戶策略想法不同，將配合客戶需求來調配產能。

為因應美中貿易戰，仁寶近來積極擴充台灣與越南兩地生產設備。翁宗斌也透露，確實有美系筆電客戶，要求仁寶將產品移回台灣生產，再出貨至美國，首批訂單最快本月就會開始出貨美國。目前美國市場約占仁寶筆電營收占比 3 至 4 成，而台、越產能就足以因應美國市場需求。

越南廠目前已生產網通產品，翁宗斌透露，越南廠已取得客戶認證，今年底或明年初將會新建置筆電或其他行動產品產能，若貿易戰問題越趨嚴重，在當地的投資將會持續增加。至於是否到印尼設廠，他則說，投資與否須衡量許多面向，但關係企業還是要整合，盼有機會能合作。