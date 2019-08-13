玉晶光上半年純益年減4成 每股純益2.22元

蘋果光學元件供應鏈玉晶光 (3406-TW) 今 (13) 日公布最新財報，上半年稅後純益為 2.23 億元，年減 40.28%，每股純益 2.22 元，玉晶光下半年在蘋果新訂單挹注下，獲利可望持穩向上。

玉晶光今日公布最新財報，今年第 2 季營收 20.94 億元，毛利率 41.17%，季增 6.12 個百分點，年減 0.31 個百分點，稅後純益為 2.18 億元，季增 42.04 倍，年增 23.8%，單季每股純益為 2.16 元。

玉晶光今年上半年營收為 32.07 億元，毛利率為 39.04%，年減 1.9 個百分點，稅後 2.23 億元，年減 40.28%，每股純益為 2.22 元。

玉晶光今日也公布 6 月自結，稅後純益 7928 萬元，較 5 月 1.01 億元下滑 21.5%，顯示 5 月為上半年獲利高峰，主要是原有機種手機鏡頭出貨增加，加上玉晶光遠洋漁業 LED 集魚燈出貨錦上添花

蘋果公司新 iPhone 手機零組件拉貨急切，光學元件廠獲多鏡頭設計加持，營收動能持續升溫，大立光 (3008-TW) 及玉晶光 7 月營收都大幅跳升，玉晶光公布 7 月營收，以 12.84 億元改寫歷史次高，僅次 2012 年 11 月的 13.3 億元新高紀錄。

玉晶光 7 月營收 12.84 億元，月增 49.66%，年增 67.3%；累計前 7 月營收為 44.9 億元，年增率 7.52%。

玉晶光上半年每股純益 2.22 元，優於亞光 (3019-TW) 1.79 元，仍不如大立光 86.51 元。