〈三星新機發表〉旗艦機種Galaxy Note10系列正式亮相 將推5G版本

三星 (005930-KR) 今 (8) 日凌晨 4 點於 Unpacked 發表會上，發布年度旗艦機 Note10 及 Note10+，除規格上全面升級外，也推出 LTE、5G 兩種版本，共 4 款機種，新機將帶動相關供應鏈營運，也正式揭開 5G 手機序幕；至於台灣是否也會上市 5G 版本，三星表示，將另外擇期公布。

三星此次針對 Galaxy Note10 系列推出 3 款顏色，包括星環銀、星環黑及星環白，搭載全新 7 奈米製程生產的處理器，0.35mm 散熱板，是目前最輕、最薄的 Galaxy Note 系列，此外，由於消費者對真無線耳機越來越依賴，因此，Galaxy Note10 系列取消 3.5mm 耳機孔，直接附 Type-C 耳機線。

有別於以往 Galaxy Note 系列只出單一機種，因應 5G 商轉在即，Note10 及 Note10 + 分別推出 LTE 及 5G 兩種版本，共 4 款機種。

售價方面，Note10 5G 版本為 1049 美元 (約新台幣 3.2 萬元)；Note10+ 5G 版本分成 256GB 及 512GB，售價分別 1299 美元(約新台幣 4 萬元) 及 1399 美元(約新台幣 4.3 萬元)。

三星表示，目前 5G 限特定地區銷售，如美國、中國等。至於台灣是否上市 5G 版本，三星表示，發表會以全球規格為主，台灣方面另外擇期公布消息。

Note10 搭載 6.3 吋螢幕，電池 3500mAh，3+1 顆鏡頭，支援 25W 快充，記憶體為 8GB RAM+256GB。

Note10 + 搭載 6.8 吋螢幕，電池 4300 mAh，4+1 顆鏡頭，支援 3D 掃描器，支援 45W 快充。

另外三星的 S Pen 也升級，搭載鈦酸離電池，續航力可達 10 小時，使用時間比 Note9 多出 20 倍，遙控範圍約 10 公尺。