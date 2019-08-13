宏泰電工4.99億元底價標售桃園大園廠資產 9/25開標

生產銅箔基板 (CCL) 及電線電纜產品的宏泰電工 (1612-TW) 董事會通過，將公開標售在桃園大園工業區的土地、廠房資產，底價 4.99 億元，並委託 CBRE 世邦魏理仕在 9 月 25 日開標。

此工業不動產的公開標售案，為宏泰電工桃園市大園工業區土地廠房，土地面積約 2738 坪、廠房建物面積約 3713 坪，此案不僅擁北台灣交通樞紐的立地位置外，更具高速運輸與物流配貨等國際航運優勢。

CBRE 世邦魏理仕指出，近年包括寶成 (9904-TW)、鴻儒 (1476-TW)、富邦媒體 (8454-TW)、永聯物流、健策精密 (3653-TW) 等國際企業，持續搶地進駐大園，國二甲線也動工興建，預計 2020 年底通車，桃園市政府更規劃在大園開發智慧紡織園區，此資產標售案底價約為 4.99 億元，全案訂於 9 月 25 日上午開標。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，近幾年因為企業在中國經營成本墊高，加上當地設廠條件趨嚴，迫使企業紛紛朝中國大陸以外的市場尋找設廠機會，其中包括台灣、越南、印度更是企業主要的首選目的地。

以鄰近市場越南為例，越南政府為順利引資促進產業發展，已投資相當全年 GDP 產值的 5.7% ，進行投資環境改善，包括各類的公共建築及公用事業等基礎設施；台灣政府也推出具體計劃包括提供一系列與土地、人力、稅收、水電及資本服務相關的激勵措施，以積極引資以刺激產業升級，獲得許多台商的高度詢問。

宏泰電工主要生產銅箔基板 (CCL) 及電線電纜產品，此次釋出桃園大園工業區工業用資產，主要是存放電線、電纜木軸的廠房用地，至於 CL 則在觀音廠生產。