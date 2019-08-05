中國限縮來台旅遊衝擊 CBRE：下半年旅客人次年減54%

中國官方日前宣布，自 2019 年 8 月 1 日起暫停核發 47 個城市大陸居民來台自由行之個人旅遊簽注。CBRE 世邦魏理仕今 (5) 日指出，未來數月內中國進一步限制來台團體旅遊的可能性升高，若限縮情況加劇，預料台灣觀光產業將持續受到衝擊，下半年中國旅客可能減少 64 萬人次，較去年同期大降 51%。

世邦魏理仕研究部預測，中客人數下滑的情況下，2019 下半年全台觀光旅館平均住房率，可能跌至 59%，創 10 年來同期最低水準，與去年同期相比，下降約 6 個百分點。

據交通部觀光局統計，2018 年外籍旅客來台人次達 1106 萬，其中中國大陸旅客佔 24%，為台灣最大旅客來源市場，其次日本 18% 及港澳地區 15%，值得注意的是，中國來台自由行的比例逐年升高，今年上半年以「個人旅遊」身份來台的陸客共 63 萬人次，較去年同期成長 24%，占全體陸客約 38%，顯示來台深度旅遊逐漸受到中國民眾青睞。

世邦魏理仕研究部初步預估，在中國官方頒佈自由行限縮下，今年下半年來台陸客將較去年同期減少 53 萬人次，影響全年台灣觀光外匯收入減少近 200 億元；若限縮情況加劇，下半年大陸旅客可能減少 64 萬人次，較去年同期大降 51%。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示，近年來全台旅館總供給量持續上升，部分業者僅能降低房價以維持住房率，面對未來數月陸客人數緊縮的局勢，旅館業者在經營上將迎向更嚴峻的挑戰，預料不動產市場上可能出現更多待售的旅館，另一方面，少數外國投資人可能轉為積極，開始評估潛在投資標的，等待危機入市的時機，其中又以日本投資人對台灣旅館市場最感興趣。