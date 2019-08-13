防慶富案重演 兆豐銀籌組中信造船41.9億聯貸簽三方合約

為避免慶富案重蹈覆轍，銀行團參與國艦國造融資案學乖了，由兆豐銀共 5 家公股金融機構籌組的中信造船巡防艦採購案，今 (13) 日拍板簽約，融資規模 41.9 億、為期 8 年，是慶富案後，政府重大採購案授信簽署三方合約首例。

2017 年慶富造船廠因無法按時還款，導致聯貸銀行蒙受鉅額呆帳損失，部分公股行庫董座更因此下台，引發市場震撼，為避免慶富案重演，政府亡羊補牢，訂定三方合約機制，要求未來採購政府重大標案，必須由得標廠商、政府與融資機構共同簽訂三方契約。

由海巡署規劃建造的新一代，600 噸級海巡艦建造計畫，由中信造船得標，為支應造艦採購、建造船舶所需資金，中信造船委託兆豐銀籌組聯貸案，規模拍定 41.9 億元。

該聯貸案由兆豐銀統籌主辦兼管理行，參貸行包括合作金庫、台灣中小企業銀行、華南銀行及農業金庫共 5 家金融機構，清一色都是公股金融機構，提供中信造船建造 600 噸級巡防艦、共 12 艘統包採購案所需的保證、採購、建造船舶所需資金

兆豐銀強調，該聯貸是公共工程會公告「得標廠商與銀行及採購機構共同簽署三方協議書」上路後首例，由政府、中信造船與銀行團三方共同簽署共同合約。

兆豐銀表示，中信造船是國內大型民營造船廠，船舶製造經驗超過 40 年，是國內少數具承造海巡署大型巡防艦實績的造船廠，版圖橫跨漁船、拖船、巡防艇艦、散裝貨輪、客輪、冷凍運搬船及遊艇等，目前已建造完成交船各式船舶共約 400 艘，巡防艦最高承造噸數達 3000 噸，是國內民營造船業者領導廠商。