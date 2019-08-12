〈愛立信5G趨勢〉5G發展速度超乎預期 2024年5G用戶數達19億戶

愛立信今 (12) 日公布行動趨勢報告，總經理藍尚立表示，5G 發展速度超出預期，預估至 2024 年底，全球 5G 用戶將達 19 億戶、45% 人口覆蓋率，智慧醫療、智慧交通等大型物聯網裝置，也將突破 40 億個。

藍尚立指出，全球 5G 普及速度比想像中快，原因可分成 3 大項：第 1，不少電信商加快布局 5G 網路；第 2，部分 4G 頻段技術可與 5G 共用；第 3，晶片、設備商比市場預期積極，加上今年陸續有 5G 手機上市，商用連網裝置能更快推出。

藍尚立表示，隨著晶片商、5G 智慧型手機今年陸續上市，預計今年底前 5G 用戶將突破 1000 萬戶，到 2024 年底，5G 用戶將達 19 億戶、人口覆蓋率 45%、行動流量達 35%。

此外，目前全球物聯網裝置已達 10 億個，預計 2024 年底將突破 41 億個，其中，手機、電腦以外的大型物聯網裝置，將占到 4 成以上，其中包括智慧電表、智慧醫療及智慧交通等。

5G 用戶使用區域方面，2024 年底前，北美將是 5G 普及速度最快的國家，將占全球 63%，其次為東北亞占 47%，歐洲地區占 40%。

藍尚立表示，南韓從 4 月開始啟動 5G 商轉，目前 5G 電信用戶數約 160 萬，建置超過 14 萬個基地台，資料使用量比 4G 多出 28%，目標今年普及率要達到 9 成。

歐洲方面，愛立信目前為瑞士電信獨家供應商，已於 7 月底進行第 1 通 5G 數據電話，並協助特定公司進行企業專網，另外，愛立信與德國電信商建置逾 8500 坪的 5G 企業專網；台灣則與中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW) 及亞太電 (3682-TW) 建立企業專網，但推出時間則由電信商公布。