〈愛立信5G趨勢〉攜聯發科、中華電等共搶5G商機 看好台商用進度將領先西歐

愛立信今年初針對 5G 建立互通性開發測試中心 (IoDT Center)，總經理藍尚立今 (12) 日表示，目前測試中心已與台灣晶片廠、手持裝置製造廠及路由器廠合作，看台灣商用進程將比西歐快，其中晶片廠和聯發科 (2454-TW) 共同測試 5G 晶片，企業專網則與中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW) 及亞太電 (3682-TW) 合作，加速 5G 後續發展。

藍尚立指出，使用者行為將影響 5G 技術進程，以台灣網路數據資料量來看，已擠進全球前 5 大，加上供應鏈、ICT 專案趨成熟，預估明年 5G 釋照後，商用發展有機會比西歐快速。

網路部資深協理馮家輝表示，愛立信攜手美國高通子公司高通技術公司，完成 2.6GHz 頻段上非獨立組網 (NSA) 的 5G NR 數據連通，並建立互通性開發測試中心 (IoDT Center)，IoDT 主要延續 4G 技術，目前合作台廠包括晶片廠、手持式裝置製造商、路由器廠等。

其中，晶片廠部分，愛立信攜手聯發科拓展窄頻物聯網 (NB-IoT) 商業應用，聯發科提供 NB-IoT 系統單晶片平台，愛立信則有大型物聯網架構，雙方進行商業應用測試，商用終端裝置包括智慧門鎖、穿戴式手環及兒童安全腕表等。

聯發科日前也發表新一代 5G 數據機晶片 M70，對此馮家輝指出，M70 就是與愛立信共同進行測試。

企業專網方面，藍尚立表示，目前與中華電、遠傳及亞太電合作，不過實際推出的時間，難以掌控，除企業考慮用戶體驗外，企業本身的技術成熟度也是一大考量。