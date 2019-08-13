和大Q2純益創4年半單季新低 估Q4重返過去獲利水準

汽車傳動系統製造廠和大 (1536-TW) 公布第二季財報，單季稅後純益 1.9 億元，年減 46.8%，創 2014 年第四季以來單季低點，每股純益 0.75 元，累計上半年稅後純益 3.82 億元，年減近 40%，每股純益 1.5 元。和大樂觀看待，第四季將恢復過去的獲利水準，且目前正積極新建嘉義三廠，將成營收邁向百億元的最大製造基地。

和大第二季合併營收 15.05 億元，年減 16.54%，營業毛利 4.06 億元，年減 26.95%，毛利率 26.95%，年減 3.87 個百分點，營業利益 2.02 億元，年減 37.27%，營業利益率 13.4%，年減 4.42 個百分點。

和大指出，受美中貿易戰高額關稅衝擊、及全球車市十年大循環整理的影響，上半年營運處在調整期，但下半年業績將可逐月回溫，預計第四季可恢復過往水準，全年有望倒吃甘蔗。

和大也表示，響應政府回台投資方案，今年持續投資嘉義廠房設備建置，增設自動化齒輪與傳動軸元件智能產線，預計年底將可達 14 條產線加入量產。

同時，和大已加碼投資嘉義大埔美精密機械園區，新建和大嘉義三廠，占地面積 9100 坪，總投資金額超過 40 億元，可再擴充 10 條智能化產線，供應來自美洲 F 客戶、歐洲 B 客戶和 J 客戶以及韓國 L 客戶的電動車傳動系統零件採購訂單，成為和大邁向營收百億元的最大製造基地。