特斯拉中長線成長無虞 帶旺和大、聯嘉出貨前景

鉅亨網記者王莞甯 台北 2019年7月26號11點45分

電動車大廠特斯拉 (Tesla) 公布第 2 季財報，虧損遠超過華爾街預期，使昨日股價重挫達 13%，也衝擊相關供應鏈股價，不過，盤中可見和大 (1536-TW) 跌幅逐漸收斂、聯嘉 (6288-TW) 則是由黑翻紅。法人指出，特斯拉看第 3 季有望轉盈，且 2020 年還有新款 Model Y 推出，中長期仍值得期待，相關供應鏈後市並不悲觀。

特斯拉第 2 季營收 63.5 億美元，年增幅超過 50%，交車量更是達 95200 台，季增達 51%，並寫下新高紀錄，不過，由於調降售價，汽車毛利率僅 18.9%，不如去年同期的 20.6%，對獲利面造成衝擊。

法人解讀，特斯拉第 2 季現金部位大幅回升至 50 億美元，大幅高於第 1 季的 22 億美元左右，可有效消除市場對其現金流不足的疑慮。

另一方面，隨著 Model 3 預計至今年底周產能達 1 萬台，加上歐洲市場開賣和中國廠落成生產，2020 年還有新款 Model Y 將開賣，中長期前景可期，仍有助帶旺國內相關供應鏈。

其中，聯嘉主要是出貨 Model 3 的 LED 尾燈，去年其營收有近 5% 來自 Model 3 的貢獻，法人預期，隨著今年 Model 3 出貨量大增，營收占比有望提升至近 10%；而聯嘉上半年合併營收達 20.81 億元，年增 25.5%，且第 2 季營收已創單季新高紀錄，下半年續成長可期。

和大則是供應特斯拉全車系減速齒輪組零組件，儘管上半年合併營收 29.85 億元，年減 16.42%，但和大已表態，今年是先蹲後跳的一年，7 月起對特斯拉訂單出貨推升，預計下半年業績將逐季上升。

此外，和大正積極發展更多電動車客戶，目前手中已握有多筆來自美洲 F 客戶、歐洲 B 客戶和 J 客戶、韓國 L 客戶和大陸 S 客戶的電動車傳動系統零件採購訂單，樂觀看好未來 5 年業績成長動能無虞。