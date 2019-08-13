台南強降雨 康那香未受水患侵襲

台南市今 (13) 日凌晨開始下起雷雨，雨勢雖屬間歇性但強度大，清晨部分地區傳出積淹水災情，台南市政府也宣布停班課一天，去年嘉南地區 823 豪雨，不織布產品業者康那香 (9919-TW) 倉儲進水遭受損失，今日則表示，此次並未受水患侵擾。

台南市今天凌晨雨勢集中在永康，造成仁德、大灣路一帶積水，影響車輛、人員進出安全，在無法前往工作地點上班的情況下，台南市政府也緊急宣布停班停課。

康那香設廠台南佳里，該區地勢較低，遇強大降雨極易引發災情，康那香主管表示，台南廠區生產、倉儲設施等目前完好，未遭受洪患。

康那香日前董事會通過台南口寮廠第三期投資案，預計投資金額達 17 億元，未來營運重心除衛材類產品，將聚焦高端不織布產品應用。

康那香此在台投資案著重不織布醫材市場，由於目前醫材產品營收貢獻小，未來期能擴大整體營運占比，應用範圍除評估手術衣及床單領域，也會將電子擦拭布與人工皮革列為發展選項。

同時，康那香今日也將發布第 2 季財報，第 2 季營收 9.12 億元，年增 15.83% 出貨結構有利之下，第 2 季將維持與第 1 季相同持續獲利；2018 年康那香在出貨結構不利下，全年虧損 1613 萬元，每股虧損 0.08 元，今年第 1 季以來則轉盈。