〈觀察〉人民幣跌破7重要關卡 顯示中國對抗美國彈盡糧絕？

美元對人民幣匯率「破 7」雖已有在預期中，但時間仍較預期來的早，最主要是美國對中國重啟加徵關稅，讓貿易戰再度惡化，中國官方放手讓人民幣貶破 7，顯示中國採取最直接的方式迎擊美國，是否也隱含著中國對抗美國的籌碼已彈盡糧絕，值得關注，也將牽動亞幣、乃至新台幣走勢。

川普上週宣布，自 9 月 1 日起將對中國 3000 億美元商品清單加徵 10% 關稅，而人民幣匯價在中國官方放手之下，正式直接貶破 7 的整數防線，顯示中國採取最直接的方式迎擊美國的加徵關稅。

中國人行在聲明中也提到，匯率破 7 是受單邊主義和貿易保護主義措施及對中國加徵關稅預期的影響。

觀察過去一年半人民幣波動狀況，兩次發生急貶都是在特殊事件發生之後，如 2018 年 5~6 月間中美貿易紛擾開始，及 2019 年 5 月的華為事件，隨後都是在反應對經濟趨緩的擔憂，並同時伴隨資金流出。

元大投信指數暨量化投資事業群主管曾指出，本次人民幣快速貶值，破 7 防線最大的原因就是中國已逐漸沒有方式可與川普對抗。

的確，細看中國在回擊美國貿易關稅措施上似乎已沒有選項，即使是出售美債或限制稀土出口也並非有效工具，第二則是匯率是最直接的工具，藉由人民幣貶值有利出口，更有望抵銷對美貿易減少所帶來 GDP 影響。

人民幣週四反彈，主要是自 8 月初美國總統川普放話對中國大陸 3000 億美元商品加徵關稅之後，人民幣已經貶值 2%，短線跌深，所以出現技術性反彈。而台幣匯價部分，壽險公司也趁勢逢高出脫美元，讓新台幣呈現勁揚，不過相較於人民幣與韓元已走貶一波，新台幣也很難再回到 7 月底的匯價，目前看起來平衡價在 31.3 至 31.4 元之間。

展望未來，儘管人民幣貶值對於中國出口有拉動作用，但是其對於中國資本市場的負面影響、乃至於潛在的資本流出壓力也是不容忽視的。中期匯率變化仍取決於貿易談判的進程，就要看中國除了調控人民幣匯價，還能端出什麼談判籌碼。如果談判出現進展，不排除人民幣匯率重返 6 區間的可能。如果未來繼續談判繼續惡化，人民幣匯率可能繼續貶值。