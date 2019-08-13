〈每日外資外匯觀點〉阿根廷驚爆股匯債三殺 大摩估披索還會再跌20%

阿根廷遭遇股匯債三殺，市場避險情緒急速升溫，周一紐約黃金期貨一度暴漲至 1531.5 美元，再創近 6 年半來新高；美元指數跌破 97.4 後，周二亞洲盤交易時段反彈，來到 97.5 附近震盪，今晚市場將關注美國通膨數據公布。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

阿根廷總統初選爆出意外，現任總統馬克里（Mauricio Macri）以近 15% 的差距落後於反對派候選人費南德茲（Alberto Fernandez），阿根廷 Merval 股指盤中一度下跌超過 38%；阿根廷披索兌美元一度狂貶將近 37%，創下歷史新低紀錄；五年期主權債信用違約掉期一天內飆漲 938 個基點。

美元兌阿根廷披索日 K 線圖。(來源：新浪財經)

國際評級機構惠譽警告，阿根廷市場進一步惡化將影響其評級。摩根士丹利則同時調降阿根廷股、債市評級到「跑輸大盤」及「減碼」，並預估阿根廷披索還有貶值 20% 的空間。

除了阿根廷爆發政治危機，市場同時關注義大利政府可能瓦解的危機，惠譽信評上周五維持義大利主權信用評級為「BBB」，但展望則為「負面」，反映出政府總體債務水平極高、國內生產總值 (GDP) 成長緩慢、政策風險及目前政治形勢帶來的不確定性。

德國中央合作銀行利率策略師 Sebastian Fellechner 表示，惠譽維持義大利債信評級不變，部分市場人士可能押注義大利提前大選時間延後，並可能導致義大利最終自歐盟出局。在義大利政局動亂恐怕形成暴風圈的擔憂下，歐元走勢恐受牽連。

在美元方面，BK 資產管理董事總經理 Kathy Lien 指出，倘若本周公布的美國零售銷售和 CPI 數據不如預期，美元兌日元跌破 105 就只是遲早的事，甚至最快在本周就可見到。

此外，市場普遍擔憂川普發動貿易戰的風險將反映在經濟表現，聯準會可能加速降息，且降息幅度加大；而高盛上周則將美國 2019 年第四季 GDP 成長率預期從 2.0% 調降至 1.8%。