美食-KY Q2純益年減近6成 創近4年來單季新低

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW) 公布第二季財報，單季稅後純益 2.15 億元，年減 58.5%，創 2015 年第三季以來單季新低，每股純益 1.2 元，累計上半年稅後純益 5.32 億元，年減 47.7%，每股純益 2.96 元。

美食第二季合併營收 58.11 億元，年減僅 5.42%，營業毛利 34.89 億元，年減 4.38%，其中，毛利率衝上 60%，創單季新高。

不過，由於營業費用中的推銷費用持續增加，第二季營業費用率達 48.92%，年增 4.79 個百分點，使營業利益僅剩 3.8 億元，年減 45.11%，營業利益率 6.54%，年減 4.73 個百分點。

美食強調，已陸續關閉表現落後的門市，第二季雖因此多認列一次性費用，但下半年和明年獲利表現可望回穩。

另一方面，美食在中國市場的同店表現持續改善， 85 度 C 今年在中國有全新的獨家冷飲杯型，並積極與美團、大眾點評、餓了嗎和口碑等四款 APP 合作推出用戶專屬行銷活動，7 月業績已縮小至個位數衰退，優於過去三季表現。

展望後市，在父親節檔期蛋糕熱銷過後，美食針對台灣市場已規劃中秋檔期，今年共推出 10 款禮盒，預計可售出超過 8.7 萬盒，再加上滿額加價購，預計業績年增 3-5%；而在中國，由於去年比較基期相對低，預計中秋檔期業績將年增 5-10%，為第三季營運添動能。