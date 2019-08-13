華為90天寬限期最後倒數 高盛：期限結束貿易戰恐惡化

貿易戰僵持不下，美中雙方緊張局勢攀升，美國商務部在今年 5 月 20 日鬆綁華為禁令限制，核發華為有效期達 90 天的臨時許可證，這寬限期將在下週的美東時間 8 月 19 日截止。

對此高盛分析師警告，沒有了寬限期的緩衝，下週美中貿易戰可能進一步惡化，美國短期允許華為購買美製產品，給予華為與其相關業務夥伴 90 天的豁免期即將結束。

高盛集團的首席美國股票分析師 David Kostin 在給客戶的一份報告中寫道：「過去一週內，美中之間持續的貿易爭端，已升級為全球性的經濟衝突」。

高盛分析美中貿易緊張情勢將在下週攀升 (圖片: MarketWatch)

美股上週損失慘重，標普下跌 1.22%，道指下滑 1.48%，納斯達克下跌 1.2%。

Kostin 認為 8 月 19 日的寬限到期日將會是「持股投資人的關鍵日」，預計許可證結束後，將造成市場額外波動的爆發點。

同時 Kostin 也指出，鑑於美國政府宣布禁止聯邦機構與華為業務往來，因此不太可能進一步延期這 90 天許可證。

不過美國若不打算延期，華為在中國以外的銷售將迎來重大打擊，因此中國有可能因此進行報復。

展望未來，Kostin 寫道，高盛集團認為，在 2020 年 11 月的總統大選之前，美中之間的貿易協議不太可能實現。