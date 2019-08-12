〈香港反送中惡化〉國銀香港分行匯款量下滑 銀行強化KYC躲颱風尾

香港反送中抗議行動遍地開花，政治情勢動盪恐嚇跑外資，國銀主管透露，自 6 月警民對峙爆發以來，香港匯款承作量與金額有下滑跡象，但因金額不大，不至於衝擊獲利，但也讓國銀心生警戒，將強化授信與匯款業務 KYC 作業避免遭掃颱風尾。

銀行主管說，早在美中貿易戰爆發時，大戶就陸續將資金匯出中國，目前香港分行企金業務量並無明顯縮減現象，但也不諱言，香港政局不安恐影響企業投資意願，屆時恐將拖累香港分行獲利動能。

香港反送中民眾抗議行動已長達 10 週，且遍地開花，外界憂心，政府與民間對利將傷害香港經濟並動搖國際金融中心地位，由於香港長年穩居國銀海外獲利冠軍，隨著反送中越演越烈，讓銀行也開始戒備，避免無端遭波及。

金融圈觀察，目前在香港設立營業據點的台資金融機構，發現近一個月來香港分行匯款業務量有下滑趨勢，但減少比例低於 1%，加上國銀在香港獲利主要靠聯貸、融資的利息收入挹注，比重高達 7 成以上，因此匯款業務微幅下滑對於銀行收益衝擊不大，尚不至於撼動香港獲利王寶座地位。

一家不願具名的銀行主管分析，匯款量下滑不全然是因為反送中，早在美中貿易戰催化，以及洗防作業嚴謹等效應下，銀行對於可能涉及洗防等高敏感業務審查愈發嚴謹，因而導致匯款量開始下降。

但該名銀行主管也說，如果香港政治局勢持續動盪，長期將不利金融業，銀行在授信、匯款業務的 KYC 也會更趨嚴謹，避免捲入不必要的麻煩。

另外，市場盛傳香港民眾擬於 16 日發動擠兌，對此台資銀行認為，目前國銀在香港主要以企業金融為主，並非消金零售業務，即便真的發生擠兌風暴也不至於影響國銀業務。