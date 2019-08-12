基期墊高 筆電代工7月營收僅廣達、和碩小幅成長

代工廠廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、仁寶 (2324-TW)、和碩 (4938-TW)、英業達 (2356-TW) 陸續公布 7 月營收，法人表示，受客戶 6 月因應美中貿易戰提早拉貨影響，7 月整體代工廠筆電出貨皆衰退 5-20%，本季將進入產業傳統旺季，預期出貨及營收將逐月成長，表現可望優於第 2 季。

廣達 7 月合併營收達 829.94 億元，月增 5.14%、年減 7.42%，累計今年前 7 月合併營收 5500.65 億元，年增 6.03%。

廣達表示，7 月筆電出貨 280 萬台，累積今年前 7 月出貨 1880 萬台，由於今年消費筆電產品出貨受政經局勢變化影響，因此本季展望仍保守，伺服器產品方面，則仍維持先前全年雙位數成長目標。

和碩日前公布 7 月合併營收達 988.44 萬元，月增 12.1 %、年減 4.85%，累計今年前 7 月合併營收 6922.23 億元，年增 5.52%，出貨狀況方面，和碩表示，7 月筆電出貨 85 萬台，桌上型電腦出貨量則為 90-95 萬台 / 片。

緯創 7 月合併營收達 665.98 億元，月減 14.09%、年增 0.37%，累計今年前 7 月合併營收 4783.52 億元，年增 1.18%。緯創表示，7 月筆電出貨為 130 萬台、桌機出貨量 110 萬台、顯示器為 75 萬台、伺服器則為 18 萬台，

緯創表示，6 月主要受季底效應及客戶因應美中貿易戰提早拉貨影響，筆電出貨明顯增加，導致基期墊高，不過本季進入傳統旺季，預期出量將逐月往上，展望下半年，各產品都可望持續成長，預期本季表現將優於第 2 季。

仁寶 (2324-TW) 公布 7 月合併營收，達 785.08 億元，月減 8.69%、年減 2.43%，累計今年前 7 月營收 5415.07 億元，年增 5.26%。仁寶表示，7 月筆電出貨 370 萬台，月減 19.5%；累計前 7 月筆電出貨達 2550 萬台。

仁寶表示，由於 6 月客戶因應關稅提前拉貨，導致基期較高，消費性筆電出貨略減，導致營收略微下滑，但下半年進入傳統產業旺季，樂觀看表現優於上半年，包含商用筆電、智慧裝置 (穿戴式裝置) 需求仍強，其中 7 月穿戴裝置出貨月增也達雙位數。

英業達也公布 7 月合併營收，達 420.91 億元，月減 11.77%、年減 2.48%，7 月筆電出貨量達 160 萬台，月減 16%；累計今年前 7 月合併營收 2847.6 億元，年增 3.6%。