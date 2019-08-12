股息入帳加持 獲利前5名壽險金控占4席 15家金控前7月賺2358億元

15 家上市櫃金控 7 月獲利全數出爐，壽險金控受惠股息入帳，獲利明顯大爆發，累計獲利前 5 名，壽險金控就占 4 席，挹注 15 家金控前 7 月大賺超過 2358 億元，不過比去年同期轉為正成長的挑戰，還是挑戰失敗。

富邦金股息收入百億元挹注 成獲利三冠王

富邦金 (2881-TW) 單月更是為唯一賺超過百億元金控，且累計絕對獲利超越國泰金 (2882-TW)，加上累計每股稅後純益 (EPS) 為率先突破 4 元，成為金控獲利三冠王。

富邦金 7 月自結稅前盈餘 177.14 億元，創下單 7 月歷史新高，7 月稅後純益 145.64 億元，相當於每天一開門就賺 6.3 億元。富邦金之所以單月表現如此亮麗，主要是富邦人壽 7 月認列台股現金股利近百億元。累計富邦金今年前 7 月稅後純益為 422.33 億元， EPS 為 4.13 元，為今年每股盈餘首度破突 4 元大關的金控業者。

富邦人壽 7 月稅前盈餘 129.06 億，稅後純益為 104.46 億元，較去年同期大幅成長 3 成，其中，光是股息收入近百億元，就比起去年 7 月稅前純益 80.29 億元還多。富邦人壽表示，今年全年現金股利收入預計 200 億元，國內投資股息約 170 億、海外投資股息約 30 億元。

富邦人壽累計前 7 月稅後淨利 213.42 億元，獲利動能來自淨利息收入以及股利收入的貢獻。今年前 7 月初年度保費收入 (FYP) 達 1379 億元，較去年同期成長 26%；總保費收入 (TP) 為 3641 億元，較去年同期成長 15%。

台北富邦銀行 7 月稅後純益 23.62 億元，較去年同期成長 21%，淨利息收入及手續費收入帶動收益成長。累計前 7 月稅後淨利 134.28 億元，較去年同期成長 9%。北富銀資產品質維持穩健，2019 年 7 月底逾放比率為 0.2%，備抵呆帳覆蓋率為 660%。

國壽逾百億元股息入袋 惟調整股票「汰弱留強」與提列所得稅費用

國泰金 7 月稅後純益 74.6 億元，月增近 5 成，是今年單月次高，累計前 7 月稅後純益 415.9 億元，EPS 為 3.04 元，國壽也有超過百億元股息入袋，但是國壽預期，新台幣兌美元相對弱勢，到年底都會呈現貶值的趨勢，衍生性商品評價利益可能是負值，屆時股利收入課稅會有 20%，因此 7 月先行提列相關所得稅成本約 20 億元。加上進行股票投資部位「汰弱留強」，提升資本市場的波動的防禦力， 否則 7 月獲利會更高。

國壽 7 月因股利入帳，稅後淨利 45.9 億元，累計前 7 月稅後淨利 243.9 億元，每股盈餘 4.19 元；國泰世華銀 7 月稅後淨利 24.7 億元，累計前 7 月稅後淨利 152.3 億元，每股盈餘 1.54 元。

中信金 7 月獲利創單月新高 台壽保全年股息估近 70 億元改寫紀錄

中信金 (2891-TW) 自結 7 月稅後純益 87.08 億元、年增 75.7%，獲利金額創下公司成立以來單月次高，但是若排除 2014 年 6 月併購日本東京之星銀行的一次性獲利，則 7 月獲利再次創下金控單月歷史新高，較上月增加 172%，也較去年 7 月成長 76%，表現相當亮眼。中信金累計前 7 月合併稅後純益 291.03 億元，EPS 為 1.45 元，也擠下兆豐金，躍居金控獲利三哥。

中信金 7 月獲利亮眼，主因子公司台灣人壽 7 月稅後純益 46.75 億元、創台壽成立單月新高所帶動，保險動能持續穩健，資產呈雙位數成長，帶動股息及債息收入增加，加上股債資本利得，其中有約 12 億元來自經常性收益。

台壽今年前 7 月國內外現金股息收入已達 40 幾億元，今年全年股息收入預估較去年成長 10%，可望逼近 70 億元改寫歷史紀錄。

在銀行業務部份，中信金表示，臺、外幣存放款業務持續成長，淨利差擴大，使淨利息收入持續增加，同時財富管理產品、信用卡、聯貸及彩券業務維持穩健動能，帶動手續費收入向上攀升。

苦吞潤寅、綠能呆帳 兆豐金 7 月稅後純益年減逾 25%

兆豐金 (2886-TW) 自結 7 月稅後純益僅 26.93 億元，較去年同期的 36.51 億元衰退達 26%，其中主要子公司兆豐銀行，7 月單月稅後僅賺 20.54 億元，較去年同期衰退達 2 成，主因在於對潤寅、綠能二公司的放款增提約 6.25 億元呆帳所致，其中，對潤寅增提 4.45 億元呆帳，8 月份預計還要增提 5000 萬元；而對綠能，一次進行全額提存 1.8 億元。

新光金 7 月電信股股利進帳 獲利排名第七名竄上第五名

新光金 (2885-TW) 因股利集中在 7 月入帳，7 月稅後純益賺 52.72 億元，累計今年前 7 月稅後賺 159.56 億元， EPS 達 1.3 元，獲利排名一舉從上個月的第七名竄到第五名。

新光人壽 7 月稅後獲利 44.7 億元，比去年同期增加 12.6%，主要是 7 月有電信股股利入帳，若整體來說，現金股利預期 7-8 月會進帳 140 多億元，比去年同期增加近 2 成，累計前 7 月新壽稅後獲利 115.87 億元。

不過，新光金累計前 7 月稅後純益 159.56 億元，仍較去年同期獲利減少 25.7％，主要是去年上半年為了接軌 IFRS 9，去年元月獲利突破百億元，若不考慮此特殊因素，其實今年 2 到 7 月獲利表現都比去年好。

元大金 7 月獲利月增 6 成 玉山金前 7 月獲利續創歷年同期新高

元大金 (2885-TW) 自結 7 月稅後純益 25.87 億元，較前月大增近 6 成，主因子公司元大證券在股市量增帶動經紀手續費收入，以及元大證金併入元大證券貢獻股息等利益約 1.8 億元，使得元大證券 7 月單月獲利重返雙位數，來到 12 億元，為今年單月獲利新高。

玉山金 (2884-TW) 自結 7 月單月稅後純益 18.3 億元，累計 1-7 月稅後純益 120.4 億元，較去年同期成長 10.6%，再創歷年同期新高，EPS 為 1.11 元。主要子公司玉山銀行持續深耕金融科技及跨境服務，帶動利息及手續費等各項收入穩健成長。

第一金 (2892-TW) 自結 7 月稅後純益 21.48 億元，主要是母公司與部分子公司認列股息收入；前 7 月累計稅後純益為 120.62 億元，年增率 5.4%，累計 EPS 達 0.98 元。

華南金 (2880-TW) 自結 7 月合併稅後純益為 20.51 億元。累計今年前 7 月的合併稅後純益為 105.04 億元，EPS 為 0.91 元，每股淨值為 15.97 元。

台新銀 7 月獲利年增逾 3 成 開發金前 7 月獲利年增 2 成

台新金 (2887-TW) 自結 7 月稅後純益 15.79 億元，較去年同期成長 27.4%，主要是子公司台新銀行獲利大幅成長所貢獻。累計台新金前 7 月稅後純益 97.99 億元，年成長 8%，累計 EPS 為 0.84 元。

進一步來看台新銀行 7 月獲利狀況，7 月稅後純益 12.92 億元，較去年同期成長 32 %，主要是各項核心業務獲利動能持續穩健且投資收益增加；累計前 7 月稅後盈餘 83.62 億元，年成長 20 %。台新銀行資產品質也維持穩健，截至 7 月底逾放比為 0.15%，備抵呆帳覆蓋率為 894.24%。

永豐金控 (2890-TW) 自結 7 月單月稅後純益 15.11 億元，累計 1-7 月稅後純益 79.97 億元。其中主要子公司永豐銀行 7 月稅後純益 10.53 億元，累計 1-7 月稅後純益 66.53 億元；永豐金證券 7 月稅後純益 2.83 億元，累計 1-7 月稅後純益 10.92 億元。

開發金控 (2883-TW) 自結 7 月稅後純益 15.34 億元，今年前 7 月累計稅後純益 93.99 億元，EPS 則為 0.65 元。本月獲利主要來自經常性收入、現金股利收入以及壽險業務獲利挹注。今年前 7 月稅後獲利相較去年同期成長 20%。

子公司凱基銀行七月獲利主要來自淨利息與手續費收入，隨國際金融走勢趨穩與認列現金股利收入，支撐金融交易操作動能，7 月單月獲利 4.07 億元，前 7 月累計稅後獲利 22.68 億元。

台股 7 月量價均較前月成長，支撐經紀業務動能，加上金融操作效益與轉投資貢獻，子公司凱基證券 7 月份稅後獲利 7.33 億元，累計前 7 月稅後獲利 37.19 億元。

子公司中華開發資本受海外投資評價波動影響，單月稅後虧損 0.57 億元，累計前 7 月稅後獲利 25.17 億元。

而中國人壽 7 月稅後獲利 31.04 億元，累計前 7 月稅後獲利 105.54 億元。其中，7 月現金股利收入約 38-39 億元。

