和碩Q2純益近6季新高 EPS 1.33元 Q3入旺季產能滿載

代工廠和碩 (4938-TW) 今 (8) 日公布第 2 季財報，稅後純益 34.64 億元，季增 160.26%、年增 18.14%，創近 6 季新高，每股純益 1.33 元，上半年稅後純益 47.96 億元，年減 4.3%，每股純益 1.84 元；展望下半年，和碩表示，本季邁入傳統旺季，目前產線滿載，將持續與客戶討論產線調整，以因應新一波美中貿易戰。

和碩第 2 季營收 2993.65 億元，季減 1.79%、年增 10.36%，毛利率 3.38%，季增 1.12 個百分點、年增 0.15 個百分點，為近 7 季新高，營益率 0.99%，季增 0.85 個百分點、年增 0.38 個百分點；稅後純益 34.64 億元，季增 160.26%、年增 18.14%，每股純益 1.33 元。

和碩上半年營收 5934.8 億元，年增 7.5%，毛利率 2.83%，年減 0.42 個百分點，營益率 0.57%，年減 0.12 個百分點，稅後純益 47.96 億元，年減 4.3%，每股純益 1.84 元。

和碩 7 月合併營收達 988.44 萬元，月增 12.1 %、年減 4.85%，累計今年前 7 月合併營收 6922.23 億元，年增 5.52%，和碩表示，7 月筆電出貨 85 萬台，桌上型電腦出貨量則為 90-95 萬台 / 片。

和碩表示，本季為傳統旺季，目前產能滿載，面對美中貿易戰新一波關稅，去年開始就積極布局，目前在台灣、印尼巴丹島都有廠區，將持續與客戶討論，並持續評估是否在其他東南亞地區設廠布局。

和碩今也公告，因應組織調整及營運發展需求，原副總經理林秋炭將轉任副營運長，負責和碩未來在東南亞市場的規劃布局，而原先兼任的財務主管、會計主管、發言人等職位，將由副總經理吳薌薌新任財務主管暨發言人、處長謝如蕙新任會計主管。