白銀創2016來最佳單週走勢 但黃金可能更適合投資？

白銀可能即將失去吸引力，這款貴金屬剛結束 2016 年以來最佳單週走勢，在週四 (18 日) 觸及 2019 年最高點，引發投資人對貴金屬市場的興趣。黃金價格也一直穩步上漲，隨後在週五 (19) 攀升至 6 年高點，隨後降溫。

但並非所有人都認為白銀的大漲走勢將會持續。

經驗豐富的期貨期權交易員 Jim Iuorio 表示，「我認為白銀漲勢可能會消退。」

Jim Iuorio 說道：「它確實向來都落後於黃金，然後一夕間完全追上。這顯然過去也曾發生過，但在我看來，我覺得在超越昔日高點之際其基本面必須要有所改變。」

IJorio 是 TJM Institutional Services 的經營主管，他的目標鎖定在 16.20 美元，認為這將是決定白銀近期漲勢變數的關鍵價位。

Iuorio 說，「如果低於這個價位並成交在 16.15 美元，它將無法登上那些高點，我認為個短線目標是下看 15.85 美元。」

「因為白銀之所以能夠反彈，原因之一是因為像是比特幣之類的產品已經在最近的波動中被剔除在避風港名單之外，必須要找到其他商品取而代之。」Iuorio 說道。

Iuorio 表示：「傳統而言，如果進入低成長和低需求的時期，白銀表現往往不佳，就像一年前開始加徵中國貿易關稅時一樣。」

針對白銀，Iuorio 指出：「我會放空，我甚至會買進黃金多頭部位並對白銀多空對作，長期而言我仍然偏好黃金。」

Iuorio 說道：「如果美國將利率保持在 2% 以下，如果歐洲繼續負利率，如果日本現狀維持平穩，你還有什麼地方可以存錢？而這些因素就是黃金可望出頭的原因。」

週五 (19 日) 白銀和黃金價格表現平淡，白銀價格徘徊在 16.17 美元附近。