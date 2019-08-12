〈財報〉RS Technologies產能持續滿載、獲利優於預期

在全球半導體再生晶圓市場，擁有 3 成市佔的日本 RS Technologies (3445-JP)，於上週五 (9 日) 公布了最新財報。

(圖片：Investing.com)

關鍵數據：

2019 年 H1 (1~6 月)

營收年增 8.7% 至 125.15 億日圓。

營業利益年增 22.3% 至 27.55 億日圓。

純益年增 19.8% 至 17.23 億日圓。

再生晶圓及正晶圓 (Prime Wafer) 業務方面，旺盛需求持續。在兩工廠產能滿載的情況下，和去年同期相比，營收和營益皆有所增長。

營益及純益表現，皆優於該公司的原先預期。不過在再生晶圓業務方面，由於產品組合變化，造成平均銷售價格處在低水準，營收的達成率不如預期。

中國子公司「北京有研 RS 半導體」，營收較去年同期成長 4.9% 至 57.36 億日圓，營益暴增 95.6% 至 13.42 億日圓，營益率高達 23.4% 增加了 10.8 個百分點。正晶圓在成本下降的貢獻下，造成獲利水準提升，營業收益表現超乎預期。

在台子公司的艾爾斯半導體，營收較去年同期增加 11.4% 至 16.74 億日圓，營益年增 14.8% 至 5.59 億日圓，營益率 33.4% 增加 1 個百分點。。也由於台南工廠的增產效應，上半年的晶圓事業營收較去年同期成長 1.5% 至 52.84 億日圓，營益成長 8.9% 至 19.25 億日圓，營益率高達 36.4% 增加 2.5 個百分點。

財測：

2019 財年 (2019 年 1~12 月)

營收預估年增 12.6% 至 286.88 億日圓。

營業利益預估年增 3.8% 至 59.71 億日圓。

純益預估持平，為 36.21 億日圓。較去年同期微幅增加 0.01 億日圓。

RS Technologies 在 2010 年展開事業後，其再生晶圓事業就成為全球龍頭。2014 年在台成立子公司的艾爾斯半導體，隔年 (2015) 台南工廠也正式完工。2016 年東證 1 部上市，2018 年在中國設立「北京有研 RS 半導體」，中國的正晶圓製造廠「有研半導體材料有限公司」也因而成為其子公司。

目前的 RS Technologies，其再生晶圓業務在全球位居龍頭地位，在中國市場也展開了正晶圓業務。

而為了強化半導體相關設備、零件等業務，2019 年 1 月將 DG Technologies 納入旗下成為子公司。另外在今年 3 月動土的山東省德州市的正晶圓新工廠，目前也正在興建當中。