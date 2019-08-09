〈每日外資外匯觀點〉川普砲轟強勢美元不停歇 美元受困干預匯市風險

美國總統川普再度發布推文抨擊聯準會和強勢美元，市場對川普會出手干預美元匯率的擔憂升高，周五亞洲盤交易時段，美元指數承受壓力，連續三天在 95.5 附近震盪整理。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

川普在推文中指責的炮火猛烈，「美國擁有世界上最偉大的公司，但聯準會卻並非最偉大的央行，「聯準會每一步都走錯了」。

美銀美林分析師指出，美國政府出手打壓美元的風險正在攀升，干預匯市的第一步將是放棄強勢美元政策，並試圖迫使聯準會擴大降息幅度，目前美國政府干預匯市的機率已經上升。

和 1985 年廣場協定不同的是，當時 G5 國家聯合干預匯市，引導美元對主要貨幣的匯率貶值，但這次最大的不同是，美國這次若出手干預匯市，應該不會得到貿易夥伴的支持。

而且美國政府干預匯市的手段雖易奏效，但真這麼做的難度可能比預期更高，因為美國政府必須衡量弱勢美元和借貸成本高漲之間的利弊；此外，美銀美林並認為，一旦全面爆發貿易戰，美元將成為表現最好的貨幣，而澳幣的表現則最差。

有「新債王」之稱的岡拉克表示，明年美國總統大選前，預期美國經濟衰退的機率目前已來到 75%，高於 6 月時的 65%；在貿易戰升級、經濟成長風險大增下，目前市場預期聯準會九月降息的機率高達 100%，預期明年降息幅度達 75 個基點。

北歐聯合銀行 (Nordea) 則力挺美元，認為美元長線仍將保持強勢，預期歐元兌美元三個月內跌到 1.09，年底前進一步下看至 1.08。