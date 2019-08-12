中美晶太陽能本業成功轉盈 新品N型高效電池將成下波成長動能

太陽能廠中美晶 (5483-TW) 太陽能業務報喜，若排除認列一次性長約的負債準備案，今年上半年太陽能本業已成功轉盈，且第 2 季純益表現更優於第 1 季，在擺脫過去太陽能本業的包袱後，法人看好，中美晶新推出、將於明年上半年量產的高效 N 型太陽能電池片 (CelcoN)，將成為下一波營運成長動能，太陽能本業可望持續獲利。

中美晶今年第 2 季認列一次性長約負債準備案 43.5 億，衝擊毛利率表現，也使單季營運轉虧，稅後虧損 22.82 億元，每股虧損 3.92 元。但若不計入一次性長約負債準備，中美晶太陽能業務已成功轉盈。

法人指出，中美晶第 2 季一次性長約負債準備衝擊第 2 季每股純益 7.47 元，中美晶持股 51.17％的子公司環球晶 (6488-TW)，則貢獻每股純益 3.12 元，以此推算，太陽能業務與非半導體晶圓投資共挹注第 2 季每股純益 0.43 元。

中美晶若排除負債準備的帳上認列虧損，今年上半年太陽能本業，包含矽晶圓、電池、模組與電廠，營運均獲利，且第 2 季純益表現更優於第 1 季。中美晶並強調，估列負債準備雖會影響短期營運成果，但長期而言，將更能充份反應實際營運績效。

法人也認為，中美晶去年第 4 季打銷虧損的多晶矽太陽能晶圓業務，及今年第 2 季重新議定長約後，包括多晶矽太陽能電池和模組，及太陽能電廠業務過去的佈局，將陸續開花結果，且中美晶日前推出轉換率逾 23% 的高效 n-type 太陽能電池片 (CelcoN)，由於均價應較高、獲利表現可望較佳，預期將成為下一波營運成長動能，太陽能本業可望持續獲利。

在轉投資方面，矽乙烷與矽丙烷供應商台特化今年年底前可望達到單月轉盈，藍寶石基板廠兆遠 (4944-TW) 目前仍處小幅虧損狀態，近來轉型切入砷化鎵領域，將專注雷射應用，明年上半年將送樣，若順利則可望於下半年小量生產，法人看好，台特化、兆遠 2 家轉投資公司，有機會在明年或 2021 年成功轉盈。