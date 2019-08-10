〈熱門股〉智邦營運屢報喜 股價衝破150元登掛牌新高

網通大廠智邦 (2345-TW) 第 2 季獲利創新高，加上 7 月營收也來到同期最佳，營運暢旺下，本周股價伴隨大盤反彈率先反映，周漲逾 13%，收在 151 元登上市新高。

智邦受惠通訊基礎建設成長、國際客戶需求持續增加，加上業外匯兌收益挹注，第 2 季大賺 13.81 億元，單季獲利首度突破 10 億元創高，每股純益 2.48 元，上半年每股純益 3.85 元，均為歷史新高。

訂單動能延續下，智邦 7 月營收也重返 45 億元，來到 45.66 億元，創下同期新高，月增 3.9%、年增 46.6%，累計前 7 月營收 294.93 億元，年增 34.6%。

智邦總經理李志強日前表示，下半年動能來自資料中心、企業網路、電信設備需求，其中資料中心內部網路、加速器等需求，將延續至接下來 2-3 年。

且今年 MLCC、記憶體等缺貨漲價狀況都有減緩，只剩下部分特規品稍吃緊，但狀況也不像去年，也都有助持續改善毛利率及獲利情形。

法人認為，由於智邦去年下半年基期較高，整體營運雖然依舊會保持成長，但增幅不會像上半年那麼大，不過預計全年依舊保持雙位數成長。

智邦上半年營運亮眼，下半年可望續強，伴隨本周大盤強勢反彈，單周股價大漲 13.5%，收在 151 元，一舉跨越 150 元關卡，及掛牌以來的新高價位。