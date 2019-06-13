〈智邦股東會〉今年可望雙位數成長 台灣續擴產產能比重明年上看50%

網通大廠智邦 (2345-TW) 今 (13) 日召開股東會，總經理李志強指出，下半年情況與上半年「差不多」，不過因為去年基期較高，下半年營收年增幅將不如今年前 5 月年增 35%，但全年依舊可雙位數成長，至於產能方面，明年將持續在台灣擴產，明年比重將上看 5 成。

李志強表示，下半年動能來自資料中心、企業網路、電信設備需求，其中資料中心內部網路、加速器等需求，將延續至接下來 2-3 年，且部分客戶雖然經過網路優化，短期需求會放緩，但應用增加，長期需求就會回來。

毛利率方面，李志強表示，去年是「最痛苦的一年」，不過今年 MLCC、記憶體等缺貨漲價狀況都有減緩，只剩下部分特規品稍吃緊，但狀況已不像去年緊。

因應貿易戰，智邦也在台啟動擴產計畫，今年資本支出 8 億元左右，苗栗竹南新廠 5 條產線預計第 3 季全數投產，加上新竹廠 3 條產線，總計在台將有 8 條線，中國有 20 條線。台灣整體產能比重將占整體 3 分之 1、中國則是 3 分之 2。

李志強進一步指出，竹南廠還有空間，明年將依客戶需求擴產，屆時台灣產能比重將提升至 50%，中國比重也降到 50% 左右。

智邦去年每股純益 5.33 元，股東會上也通過每股配息 4 元，若以今日收盤價 126 元計算，現金殖利率約 4%。