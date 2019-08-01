無序脫歐準備好了！英政府端 21 億英鎊展決心

英國正加大對 10 月可能「無序脫歐」的準備，政府宣布一筆達 21 億英鎊 (約 26 億美元) 資金來應對，以確保全國的政府部門，已經為離開歐洲做好準備。

英國新任財政部長 Sajid Javid 表示，目前已經有 10 億英鎊的資金，若有需要，則將今年無序脫歐的準備金提高一倍，總金額將高達 21 億英鎊。

Sajid Javid 說：「我們必須加強規劃，以確保我們做好準備了，如果我們沒辦法與歐盟談成一項好的協議，10 月 31 日英國不得不離開歐盟」。

Sajid Javidf 強調，在一周前被任命之後，他已經帶領財政部規劃「新的優先選項」，並稱將全力以赴幫助英國在 10 月底順利脫歐。

英國「脫歐資金」的使用規畫如下：

增加 500 名邊防部隊人員，今年預期總增加人數上看 1000 人

維持英國海關行政正常，護照申請不受到延誤

改善肯特 (Kent) 港口的交通運輸與避免交通中斷

確保重要醫療資源不被中斷

協助企業脫歐，尤其是為相關出口商開發新機會

脫歐當日為企業與民眾做有史以來最大的公共宣傳活動

不過這項安排也遭到許多英國人士批評。

英國工黨的約翰 · 麥克唐奈 (McDonnell) 譴責：「這根本是在浪費納稅人的錢，這一切行為都是為了幫首相強生宣傳。政府本來可以避免這樣的情況，然後將這些錢用在學校、醫療等更好的地方」。

英國自由民主黨發言人楚卡 · 烏穆納 (Chuka Umunna) 亦表示，這項政治選擇，是政府不負責任的態度表現，自由民主黨將致力於阻止政府脫歐，如此一來，才能使用資源來解決國家內部面臨的實際問題。