〈觀察〉大型代工廠避關稅朝東南亞布局 PCB業者仍觀望中

美國總統川普對中國持續加緊以高關稅制裁手段，迫使中國在雙邊貿易談判中屈服，包括手機、筆電等 3C 電子產品，9 月 1 日輸美將加徵 10% 關稅，衝擊包括鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW)、緯創 (3231-TW) 等大型代工廠加速印度、印尼甚至菲律賓等地設廠案，不過，台 PCB 業者跟進的並不多。

由整體電子業供應鏈角度來看，台 PCB 廠海外投資目前仍集中在中國，南向投資雖多所評估，但是受限產業人才及供應鏈不完整，短期仍未見到大手筆投資動作，對於目前美國可能進一步加大制裁手段，加徵關稅範圍擴大到中國生產的手機、筆電產品，仍抱持觀望態度，如華通 (2313-TW)、健鼎 (3044-TW) 等，就放緩在中國的產能擴充進度。

在美中貿易戰可能爆發前，台大型 PCB 廠陸續針對東南亞包括越南、菲律賓、泰國等地投資可能性，進行深入評估，縱然東南亞國家有工資便宜、勞力成本低等優勢，但受限產業人才及供應鏈不完整兩大因素，各廠遲遲沒有出手，其中又以缺乏中、高階技術人才及工程師問題，最令 PCB 業者卻步，業者擔憂，人力資源不足生產時程恐無法即時順利展開，生產設備故障也難以立即排除，不利生產效率。

同時，台商 PCB 產業鏈前進中國市場長達 20 年，包括產業聚落、供應鏈與原物料等，構成完整體系，若往東南亞發展，產業供應鏈恐不完整，如銅箔基板 (CCL)、蝕刻化學原物料等，仍得依賴進口，成為阻礙 PCB 業者赴東南亞設廠的另一原因。

台 PCB 廠海外投資目前仍集中在中國地區，臻鼎 (4958-TW) 及健鼎分別躍居中國前兩大產值 PCB 廠，近期 PCB 產業話題主軸在中國官方限污、限排，台 PCB 廠多避開中國「珠三角」、「長三角」而轉向內陸擴廠，因此可見，健鼎、華通 (2313-TW)、欣興 (3037-TW)、定穎 (6251-TW)、志超 (8213-TW)、精成 (6191-TW) 向湖北、重慶等地擴廠。

台 PCB 廠目前投資東協國家如泰國，包括競國 (6108-TW)、敬鵬 (2355-TW) 及泰鼎 (4927-TW)，產品鎖定汽車板及消費電子用板生產，其中泰鼎生產規模最大，每月產能達 480 萬平方呎。

至於華新 (1605-TW) 集團的精成科，其 PCB 及 PCBA(組裝業務) 產線集中中國黃江、深圳、昆山及重慶，月產能 320 萬平方呎，去年精成併購 ELNA 印刷電路板公司，打入日本車用板市場，也同時取得其馬來西亞產能，補足精成科分散在中國以外地區設立生產線的需求。