外資今賣超台股近200億元 逆勢加碼PCB族群欣興、燿華

美國總統川普決定對中國施加壓力，宣布 9 月 1 日起，對 3000 億美元中輸美商品徵收 10% 關稅，台股今 (2) 日開盤跳空開低下殺，終場收在 10549.04 點，下跌 182.71 點或 1.7%，成交值 1580.53 億元，三大法人同步賣超，合計賣超 229.99 億元。

不過，PCB 族群中的欣興 (3037-TW)、燿華 (2367-TW)、楠梓電 (2316-TW)、瀚宇博 (5469-TW) 等，成為外資今日加碼標的。

三大法人中，自營商賣超 20.97 億元，投信賣超 12.56 億元，外資及陸資賣超 196.46 億元，期貨市場外資淨多單口數大減 33844 口，多單未平倉口數跌破 3 萬口為 29179 口。

今天集中市場外資買超較多的個股為，聯電、欣興、南亞科、光寶科、致伸、燿華、中環、瀚宇博德、南電、楠梓電、合勤控。外資賣超集中在群創、中信金、新光金、鴻海、中鋼、開發金、元大金、友達、旺宏、台積電。

今天集中市場投信買超較多的個股為，萬海、華泰、光寶科、卜蜂、冠德、楠梓電、裕民、新日興、大成、昇陽半導體；今天集中市場投信賣超較多的個股為欣興、旺宏、聯電、致伸、日月光投控、南電、奇鋐、兆豐金、華新科。

今天集中市場自營商買超較多的個股為，樂士、台積電、仁寶、佳世達、台汽、英業達、大聯大、慧洋 - KY、潤泰新、大同；今天集中市場自營商賣超較多的個股為，嘉聯益、鴻海、群創、長榮、彩晶、志超、旺宏、瀚宇博德、光寶科、元大金、華邦電、和鑫。

證券分析師黃漢成指出，目前台股處弱勢格局，但勿輕易追空，估台股大盤在下周縱使在盤中跌破今天的低點 10524.68 點，也將有反彈的機會。