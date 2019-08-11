〈觀察〉雙引擎推升 明年工具機產業景氣可望優於今年

工具機產業受美中貿易戰影響，去年下半年起市場需求轉弱，業者原先預期，企業由中國轉移至越南的建廠設備需求，將從今年下半年起浮現，但市場觀望氛圍仍濃，越南建廠最快明年才可望見到，加上自動化設備需求逐步成長，有助推升工具機產業市況，明年產業可望走出今年低谷，營運轉佳。

去年下半年起，工具機產業市況明顯受美中貿易戰影響，市場需求轉弱，當時有業者看好，以產業循環週期來看，多須花費一年左右時間，也就是說，若今年下半年庫存去化告一段落後，需求將逐步回溫，加上企業從中國轉移至越南建廠，帶動的設備拉貨訂單動能也浮現，雙引擎推升下，將帶動產業景氣回升。

不過，由於美中貿易戰變數仍多，市場觀望氛圍濃厚，工具機廠訂單能見度僅約 2 個月，近來有業者指出，越南建廠設備需求已浮現，但趨勢尚未明確，廠商對設備投資需求也未到位，估需求將落在明年。

從另一個角度來看，雖然短線觀望氛圍，導致市場投資縮手，但業者多認為，市場只是延後採購，而非取消採購，由於 5G、電池等新應用，將推升廠商持續導入新設備，加上人工成本逐年上升，各廠對自動化、智慧化等設備需求，將有增無減。

機械工業同業公會理事長柯拔希更認為，經過 1 年，美中貿易戰對機械業的影響已觸底，產業景氣可望先蹲後跳，剛性需求將在明年浮現。