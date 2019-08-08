健鼎Q2純益年增近3成 上半年EPS 4.5元 稱霸PCB業

蘋果供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 今 (8) 日公布最新財報，第 2 季稅後純益 12.89 億元，年增 28.81%，上半年稅後純益 23.67 億元，年增 29.63%，每股純益為 4.5 元，健鼎上半年每股純益，在已公布的 PCB 廠中居領先地位。

健鼎 2019 年第 2 季營收為 132.84 億元，毛利率為 18.91%，季增 0.95 個百分點，年增 1.92 個百分點，第 2 季稅後純益 12.89 億元，季增 19.63%，年增 28.81%，單季每股純益達 2.45 元，優於預期，主要在上游原物料價格的走穩，及人民幣貶值挹注。

健鼎上半年營收為 253.44 億元，毛利率 18.46%，年增 1.74 個百分點，上半年稅後純益達 23.67 億元，年增 29.63%，每股純益為 4.5 元。

健鼎 7 月營收 49.67 億元，創歷史次高，月增 12.33%，年增 2.91%，累計 2019 年前 7 月營收 303.1 億元，年增 4.17%，健鼎主管說，8 月接單狀況佳，有助推升 8 月營收再向上攀升。

健鼎 PCB 應用主要集中記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車板等為主，也是小米手機 PCB 板供應商；湖北仙桃廠去年第 4 季增加每月 60 萬平方呎新產能，總產能增至每月 180 萬平方呎，整體產能達每月 900 萬平方呎，目前在中國所有 PCB 廠中，產值僅次臻鼎 (4958-TW) 居第 2 位。

同時，健鼎中國湖北仙桃第 3 廠興建土木工程已經動工，總簽約金額達人民幣 4.43 億元 (折合新台幣約 20.42 億元)，此資本支出金額已占今年規劃 35 億元一半以上，新廠全部興建工程預計在今年底完工，將視產能需求及調配狀況購置設備進駐。