〈華為開發者大會〉華為發布「鴻蒙系統」！強調若Android無法使用 可隨時轉換至鴻蒙

週五 (9 日) 華為召開 2019 開發者大會，華為發布了自行開發的作業系統鴻蒙 OS (HarmonyOS)，華為消費者業務執行長余承東介紹，鴻蒙系統是基於微內核的全場景分佈式 os，這是分佈式架構首次用於終端 os，可以實現跨終端且流暢的使用者體驗，余承東並強調，若是華為手機內的 Android 系統哪天無法使用，使用者可以隨時地將 Android 轉移至鴻蒙 。

圖片：華為開發者大會

華為消費者業務 CEO 余承東表示，鴻蒙 OS 是基於「微內核」開發的，這是未來操作系統的方向，鴻蒙將分佈式架構首次用於終端 OS 上，能夠實現跨終端間的無縫系統，比如假如智慧型手錶上沒有攝影鏡頭，那麼可以用手機的攝影鏡頭拍照，在鴻蒙 OS 上，不同設備的硬體性能，可以在同一個平台上通用。

余承東進一步表示，華為在智慧型手機系統上，目前仍將使用 Android，但如果不能哪天無法使用 Android，鴻蒙 OS 將隨時可以用於智慧型手機，余承東強調，鴻蒙 OS 將會是一個開源操作系統。

此外華為並指出，鴻蒙系統更是面向 IoT 萬物聯網時代而來，鴻蒙能應用於智慧螢幕、穿戴設備、手機、音箱等不同設備上，鴻蒙能針對不同硬體能力的產品進行部署，並採用分佈式架構，提升效率。

貿易戰打擊下，華為消費性電子營運狀況如何？

余承東在介紹華為消費者業務情況時表示，過去 8 年，華為消費者業務保持高速增長，實現了 68 倍增長，成為全球前三大智慧設備企業，而去年在美國制裁的情況下，華為手機發貨量仍然超過 2 億台。

進入 2019 年，余承東表示，華為消費者業務是繼續高速增長，上半年華為手機出貨量為 1.18 億台，年增率成長 24%，華為 PC 出貨量在上半年更是實現 300% 的年增率成長、可穿戴設備實現 200% 的年增率成長。

余承東表示，如果沒有美中貿易摩擦，華為今年出貨量將會是全球第一，余承東並強調，全場景智慧生活戰略，將是華為未來 5 至 10 年的長期戰略。