全球局勢衝擊上半年電視出貨年減8.9% 台廠小幅增加

全球政經局勢波動加劇，衝擊全球電視市場需求低迷，研調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 表示，上半年全球 16 家代工廠出貨量分別為 3924 萬台，年減 8.9%，其中以中國內需市場最疲弱，不過台廠瑞軒 (2489-TW)、群創 (3481-TW) 等，出貨則小幅增加。

群智表示，上半年全球電視市場以中國最為疲弱，外銷市場則維持穩定需求，特別是歐洲、中東非洲、北美增幅最大。

群智進一步指出，全球政治經濟環境波動加劇，其中美國、印度關稅政策，干擾代工廠出貨節奏，造成訂單波動加劇，隨著智慧電視普及，如三星、LG 等部分國際品牌降低委外訂單、中國 618 購物節促銷不如預期，都造成代工廠訂單減少。

群智表示，隨著電視面板跌價趨勢影響電視整機售價調整，預期將加速產品結構升級，第 2 季電視面板仍以 32 吋為主要銷售尺寸，但在 43、50、55、65 吋市占逐步提升。

上半年全球電視出貨排名，富士康 (FOXCONN) 自有品牌 Sharp 面臨銷售衰退，出貨 599 萬台，年減 17.4%，仍位居第 1，其次為冠捷 (TPV)、TCL SCBC，而台廠瑞軒出貨 199 萬台、年增 43%，位居第 9 名，近期積極布局整機市場的群創則出貨 171 萬台，擠進前 10 名，預期未來與 Vizio、小米擴大合作，加上強化與日系品牌的代工合作，有助未來出貨提升，仁寶 (2324-TW) 則出貨 87 萬台，年增 24.3%。