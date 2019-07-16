傳併購價格不合意 博通、賽門鐵克談判陷僵局

CNBC 引述消息來源報導，博通 (Broadcom) (AVGO-US) 與賽門鐵克 (Symantec) (SYMC-US) 因價格未達共識，兩者的收購洽談陷入僵局，使得賽門鐵克今 (16 日) 盤中跌幅最高達 15% 至 21.56 美元，最後收跌 10.68%，報每股 22.84 美元。

賽門鐵克股價走勢 (圖：Investing.com)

消息來源進一步指出，博通完成盡職調查後，試圖將報價下砍至少每股 1.5 美元，賽門鐵克拒絕接受低於每股 28.25 的價格，談判因此瀕臨破局。目前雙方皆未就此事提出相關評論。

賽門鐵克是目前全球最大的安全軟體供應商，但近年來，雲端安全公司大舉攻佔企業市場份額，同時一些新創企業將服務重點轉向保護行動裝置，過去一年，該公司深受管理層動盪以及核心業務挑戰困擾。

受到貿易緊張局勢影響，博通為擴張軟體業務，積極洽談收購軟體供應商，此次為繼去年 CA Technology 的 189 億美元收購案後，第二次的大型併購行動。不過，部分分析師也指出，收購賽門鐵克可能為博通帶來一些挑戰，像是競爭加劇、消費者對防毒軟體需求減弱、以及該公司所面臨的金融調查等等。

儘管談判停止，但消息人士也指出，未來不排除再恢復談判。