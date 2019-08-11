〈工業技術資訊月刊〉楊振甫 讓創意為科技搭橋鋪路

在松菸文創園區古色古香的辦公室裡，流淌著靜謐優雅的氛圍，無數令人眼睛為之一亮的設計與創意在此孕育，作為工研院第一家新創的創新設計顧問公司「意集設計（DreamVok）」，正用無數的創意磚石，為科技與產業搭橋鋪路。

工研院第一家新創的創新設計顧問公司「意集設計（DreamVok）」。

走進 DreamVok 的辦公室，古樸的建築風格還帶著一股不拘的活力，與 DreamVok 執行長楊振甫（上圖後排左 1）幾番交談後，才知道他竟是擁有多項跨領域背景的人才－從小學音樂，直到大學轉讀商業管理，後來前往美國攻讀財務管理碩士，回國後攻讀工業設計博士班。

說起這段「跳 Tone」求學歷程的轉捩點，楊振甫表示，起因於高中音樂老師的一句話：「這個圈子『只會』音樂的人太多，未來欠缺的是『不只』會音樂的人。」老師鼓勵楊振甫要多接觸新的知識，這番見地不僅深深觸動了他，也埋下他日後從事跨領域工作，進入工研院以及創業的契機。

將科技語言轉譯成創意設計

博士班期間，一位設計界前輩聽聞工研院需要跨域人才，便舉薦楊振甫前往任職，一進工研院便加入「Dechnology 科技美學設計計畫」。這項計畫顧名思義即是將設計（Design）與科技（Technology）兩字完美結合，楊振甫負責帶領軟硬整合設計團隊，用「好科技攜手好設計」的思維，透過設計推動工研院專利技術的創新應用及商品化，協助產業進行本質上的創新變革。

長久以來，研發端掌握技術，但不夠了解產業的痛點與需求，商業化面臨諸多挑戰；產業端則受限艱深技術與商業市場的距離，無法落實應用，「再怎麼厲害的技術，如果沒有找到市場切入點，就沒有辦法商業化。」楊振甫深感產研雙方均需要改變與轉型，而 Dechnology 的任務，就是成為技術研發跟產業之間「轉譯」的橋梁，團隊成員一方面要懂得使用院內技術人員的專業語言溝通，從中挑選前瞻技術項目，與產業需求相互搭配；另一方面也要懂得從市場迫切需要的新營銷與服務模式出發，發展出產品概念雛型，再回頭媒合院內科技技術及商品化資源，進而作新型態的嘗試。

6 年下來，團隊服務的對象上至製造業，下至服務業，累計超過 350 個創新產品與設計專案經驗，讓楊振甫看見創業的契機，「設計界很少有像我們這樣：既能理解技術又能提供軟硬體整合方案的專業團隊，應該把握這個機會點。」2017 年 8 月，楊振甫帶領團隊新創成立「DreamVok」，用這個結合 Dream 與 Evoke 的複合字，提醒自己「喚醒夢想並募集創意」的創業初衷。

公司成軍後，DreamVok 將服務重心從院內廠商與技術人員，轉移至產業界，不同以往的「技術引導市場走向」，DreamVok 以「設計驅動創新」為核心理念，升級服務，翻轉商業模式。雖然 DreamVok 現在仍會與工研院定期進行技術交流，但技術來源已不限定院內，也包括其他民間科技研發企業；服務範圍亦不限國內廠商，在市場布局上擁有更大的彈性與自由。例如近期越來越多人關注的銀髮族議題，便成為 DreamVok 的目標。

創意整合 解決熟齡生活需求

一開始 DreamVok 以解決熟齡族群食衣住行等需求為發想起點，發現市面上極少為 50 歲以上族群設計的服裝，不是太寬鬆、就是花花綠綠，很難有合適又美觀的選擇。「我們試著為熟齡族群設計衣服，但效果卻不太好，」楊振甫苦笑著說，後來檢討原因，竟是出在設計師「不夠老」，設計出來的成品無法符合熟齡族的期望。

「既然如此，那就讓高年級生當自己的服裝設計師吧！」於是 DreamVok 協同子品牌 5% Design Action 在 2018 年發起「高年級設計師」專案，募集 10 多位曾經從事時裝、服飾專業的退休工作者，與新北市政府合作，在板橋設立「高年級設計中心」。在這個青銀共創的夢想基地中，設計科系學生與年輕設計師提供新穎的創意發想，資深的高年級夥伴傳授專業技能，並以目標客群的角度點出設計問題，形成一個跨世代合作的創新團隊，待成品出爐後，這些高年級生還能當起網紅拍攝穿搭照，翻轉社會大眾對銀髮族的刻板印象。

除了建立獨特的青銀共創模式，今年推出的「失智家庭新型態喘息旅遊」專案，更是將觸角伸至弱勢老年族群。楊振甫說，許多失智／失能長輩因行動不便，幾乎只能在家中休養，晚年連一張出遊的全家福照片都沒有，因此 DreamVok 和六福村合作，整合交通路線、景點挑選、導覽安排，設計成闔家旅遊的行程。

除了為長者規劃便利動線之外，還會結合園區的藝術品、音樂，甚至與動物互動的過程中，都設計成具有藝術治療與動物治療概念的互動情境；透過共同任務，增進家人間探索與互動樂趣；返家後一起觀看出遊照片，除了增進家庭彼此緊密的關係，更可協助長者連結舊有回憶，減緩退化，讓旅遊不只有出去玩，還能打造與眾不同的體驗與價值。對旅遊業者而言，面對少子化衝擊，以創新行銷設計讓銀髮族也成為消費群之一，重新定義了客群樣貌，開拓出新商機。

在「高年級設計中心」，由設計科系學生與年輕設計師提供新穎的創意發想，資深的高年級夥伴傳授專業技能，形成一個青銀共創團隊。

DreamVok 與六福村合作推出「失智家庭新型態喘息旅遊」，除了為長者規劃便利動線之外，還會結合園區特色，設計成具有藝術治療與動物治療概念的互動情境，打造與眾不同的體驗與價值。

設計顧問、平台、投資共存

不少人質疑，面臨不同型態的企業客戶，DreamVok 是否有足夠的專業能量協助其創新？楊振甫強調，不同於傳統設計師只做設計案，DreamVok 更是設計「顧問」公司，團隊組成背景多元，橫跨設計、工程、行銷、財務與管理，長期協助工研院、研發機構與產業間溝通，也累積了新科技及跨域資源整合、策略制訂與執行能力。

在確認需要哪些專業人士和設計師協助後，DreamVok 會從子品牌 5% Design Action 設計平台招募串聯專案團隊，共同思考和共創可能的解決方案。該平台至今已有超過 1 萬位跨領域專業設計師加入，是 DreamVok 最強大的人才庫。此外，DreamVok 也嘗試「設計投資」，以設計取代資本入股，以類似加速器的概念，協助新創更具競爭力。

回想創業至今，團隊夥伴不離不棄加上眾多前輩的提點，才幫助 DreamVok 挺過一次次的難關，而工研院的 DNA 則是別人無法複製的優勢，讓 DreamVok 在台灣設計界顯得與眾不同。楊振甫表示，未來 DreamVok 將持續鎖定熟齡族群與健康照顧議題，聚集更多有夢想與創意的跨界菁英，為未來生活與產業打造嶄新美好的價值。

創業心法

業師觀點：以生活美學的想像力 向科技訴求解決方案

撰文╱前國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授 李仁芳

回顧行政院在 2000 年通過了「知識經濟發展方案」，到了 2009 年第 8 次全國科學技術會議中之第五議題第二子題正式討論「發展美學經濟促進經濟產值與生活品質均衡」的政策目標，我們可以了解：從科技導向的「知識經濟」到融合人文的「美學經濟」，已進入台灣決策當局的視野；將設計（Design）與科技（Technology）完美結合成「科技美學」（Dechnology），也在台灣決策層間走了近 10 年。

其背後的推動力，自然是因為當時台灣偏硬體製造的知識經濟邊際加值大受擠壓，非得以設計思維沿顧客體驗端加值創新，在全球供應鏈的格局中，將台灣折價（Taiwan Discount）翻轉成台灣溢價（Taiwan Premium），以開創產業新價值。

關於人文美學在科智領域所扮演的位置與角色，像蘋果這樣厲害的科技公司，當年賈伯斯又是怎麼說的呢？2011 年 3 月 4 日他於 iPad 2 發表會上說到：「雖然以前我已經提過，但這值得再說一次——在蘋果的 DNA 裡，單只有科技是不夠的，這就好像科技與人文藝術結婚、與人文結合，這些領域綜合起來的結果，讓我們的心歌唱。」

如今意集設計（DreamVok）正在對的軌道上，像經營青銀共創的「高年級服裝設計中心」，以及「失智家庭喘息旅遊」等方案，整合背景多元，橫跨設計、工程、行銷、財務、管理，以及不同領域知識（Domain Knowledge），既能理解技術，又能提供軟硬體整合方案的專業團隊成員，結合知識科技與美學設計來提升創新服務。可以說是站在一個很好的機會點上，參與新經濟的市場競爭。

美學經濟與知識經濟相輔相成，在新經濟模式中要擅長以生活美學的想像力向科技知識訴求解決方案（Solutions），將科技視為表達、傳遞使用者生活美學的賦能工具組（Enabling Tools），而不同於以往將「技術引導市場走向」——這一點，正和 DreamVok 以「設計驅動創新」為核心理念，升級服務，翻轉商業模式的事業概念完全一致。

轉載自《工業技術與資訊》月刊第 331 期 2019 年 07 月號，未經授權不得轉載。