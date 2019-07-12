和碩印尼新廠完工 產能大幅增加有助下半年表現

外媒報導，代工廠和碩 (4938-TW) 在印尼巴淡島新廠 9 日正式完工，主要將生產受美中關稅影響的網通與物聯網產品，而和碩東南亞布局也以印尼進度較快，其餘越南與印度，由於基礎建設仍不足，仍有待時間完成。

和碩印尼新廠總投資金額 4000 萬美元，為當地創造 1800 個就業機會，該廠占地約 1 公頃，和碩印尼巴淡島廠年初就開始生產，不過數量並不多，該廠就是為了因應美中貿易戰分散產能布局。

另外，和碩今年也大幅增加台灣廠能，著眼也同樣是避開美中貿易戰，和碩的策略是高階往台灣移動，中低階往東南亞，除印尼外，和碩也積極進軍越南與印度，只是時程較久。

執行長廖賜政 6 月股東會時表示，因應美中貿易戰風險，積極調整產能，目前在台灣共有 3 座廠，除原有桃園龜山廠外，還包括新店廠、新竹新豐廠，預期台灣產能將可增加 3 倍。

東南亞產能布局部分，廖賜政表示，印尼巴淡島廠今年 1 月開始出貨，但出貨量仍小，下半年將進行擴產，且擴產幅度不小，以網通與物聯網等受關稅影響的產品為主，而該新廠就是此次完工的巴淡島新廠。

展望下半年，和碩指出，第 2 季受新舊產品交替影響，出貨略微下滑，本季將進入消費性電子產品需求的傳統旺季，3 大產品線包含 NB、資通產品、消費型電子產品動能都將往上提升，樂觀看待本季表現。

和碩 6 月合併營收 881.77 億元，月減 10.33%、年增 16.09%，第 2 季營收 2990.85 億元，季增 1.63%、年增 10.26%，累計今年上半年合併營收 5933.79 億元，年增 7.47%。