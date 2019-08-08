欣興斥265億元桃園擴廠 台商回台投資總額破5370億元

經濟部今 (8) 日再通過欣興 (3037-TW)、佳世達 (2352-TW)、大毅 (2478-TW) 及台半 (5425-TW) 台商回台投資案，將投資超過 325 億元，截至目前已有 106 家廠商響應，總投資金額超過 5370 億元，將可創造逾 4.5 萬個本國就業機會。

IC 載板大廠欣興，主力產品是半導體封裝最關鍵材料之一，由於貿易戰促使客戶要求增加台灣產能，加上避免技術外流考量，決定在桃園山鶯廠區開發量產 2.5D 高階 IC 載板。

另外，欣興將與全球半導體領導大廠協力合作，在桃園楊梅建置高度智能化與綠能環保新廠，引進下世代 IC 載板高階領先技術，擴增高階 IC 覆晶載板產能，以鞏固全球載板市場領先地位。總計投資超過 265 億元，帶來近 700 個就業機會。

佳世達近年積極轉型，將產品領域廣度由 4C (通訊 / 電腦 / 消費性電子 / 車用電子) 延伸到醫療電子，構成 5C 產品線。為降低貿易戰營收下滑風險及客戶要求，規劃投資 25 億元在桃園龜山擴建智慧工廠、增加顯示通訊與光學相關產品產線，導入 AI 大數據分析，研發生產高附加價值產品，持續提高自動化、智能化比重，以提升產能與效能，將可新增超過 900 個就業機會。

大毅是世界級專業生產晶片電阻領導廠商，台商客戶陸續回台設廠，為提升供貨服務，配合產業升級，預計將投資 20 億元擴建桃園蘆竹既有廠房，全面更新設備建構智慧工廠，投入車用、5G、工業用精密電阻、保護元件、電流感測元件等高階產品，將可帶來 140 個就業機會。

台灣半導體是二極體大廠，已跨入國際車用領域供應鏈，因應全球產業鏈重組，為了鞏固客源降低衝擊，決定斥資 15 億元在宜蘭縣擴廠，導入高階機器設備以提升製程良率，帶來 60 個本國就業機會，結合在地專業人才促進地方產業發展，進一步拓展車用領域國際訂單。

經濟部指出，台商回台投資方案還有超過 40 家廠商等待審查，對出口、投資及就業都將形成正向循環，帶動經濟成長動能，政府也將落實「台灣製造」金字招牌迎戰貿易戰。