反送中影響尚未發酵 香港仍是國銀海外上半年最賺錢的市場

金管會今 (8) 日公布國銀海外獲利表現，截至上半年包括分行、子行合計稅前盈餘 383.2 億元，較去年同期增加 20.9%，其中海外獲利常勝軍香港分行不受反送中事件影響，目前仍是最會賺錢的海外市場。

香港民眾反對修訂《逃犯條例》(反送中條款)，6 月以來頻繁發動抗議遊行，且情勢越演越烈，市場憂心反送中事件引發資金撤離疑慮，儘管目前香港分行仍是最賺錢的海外市場，但隨著反送中情勢加劇，未來是否影響香港分行獲利表現值得關注。

金管會統計，國銀海外分行上半年獲利仍較去年同期成長 2 成，其中香港稅前盈餘 204.9 億元、年增 23.7%，仍是最賺錢的海外市場，中國市場稅前盈餘 37.8 億元居次，第三名美國市場稅前盈餘 34.4 億元，日本與新加坡稅前盈餘分別為 26.1 億元、20.2 億元。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，國銀前五大海外市場中，除美國市場獲利較去年同期減少 18.5% 外，香港、中國、日本與新加坡獲利都較去年同期增加，其中新加坡因去年聯貸案踩雷影響基期下滑，使得今年上半年獲利較去年同期大增 2.6 倍。

業者表示，美國市場獲利衰退主要是當地分行因應法遵、洗錢防制業務，導致人事與作業成本攀升，加上銀行為避免誤踩法遵紅線遭監理機關盯上，對於承做業務態度嚴謹，侵蝕獲利表現。