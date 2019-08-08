鼎炫整合EMI材料開發、生產奏捷 前7月營收年增近3成

衡器暨 EMI 材料廠鼎炫控股 (8499-TW) 積極整合製程並擴張 EMI 產能，今年營收逐月向上攀升，前 7 月營收突破 10 億元，年增 29.17%，下半年將有國際品牌客戶針對新機種材料，啟動新一波拉貨可望挹注營運。

鼎炫今 (8) 日公布 2019 年 7 月營收為 1.65 億元，創今年單月新高，月增 1.76%，年增 27.57%，累計前 7 月營收已突破 10 億元大關，達 10.19 億元，年增 29.17%。

鼎炫 7 月營收續衝今年單月新高，主要受惠旗下 EMI 材料及衡器事業保持良好成長動能，除 EMI 材料出貨表現隨國際品牌客戶備貨需求、及持續擴大 EMI 應用領域帶動；另一方面，衡器事業仍致力推動智能衡器銷售表現，近年陸續佈建旗下自有品牌 T-Scale 中國廈門、廣州、成都、鄭州等營運據點、及今年成立印度子公司以拓展當地業務，創造衡器事業新一波銷售動能。

同時，鼎炫 EMI 材料事業方面，持續投入複合材料、散熱等技術研發，在既有 NB、平板應用領域良好基礎下，延伸拓展至 5G 手機、面板等應用領域以擴大銷售表現。

鼎炫最上半年營收 8.54 億元，毛利率 43.73%，年增 3.36 個百分點，稅後純益 1.8 億元，年增率 34.53%，每股純益為 3.51 元。