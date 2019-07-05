鼎炫EMI材料產能增、出貨走強 6月營收創今年新高

衡器暨 EMI 材料廠鼎炫控股 (8499-TW) 今 (5) 日公布 6 月合併營收，為 1.62 億元，月增 5.1%，改寫今年新高；第 2 季合併營收達 4.57 億元，也創歷年單季次高水準；鼎炫主要是受惠 EMI 材料事業品牌客戶新、舊機種出貨放大挹注。

鼎炫 6 月營收 1.62 億元，月增 5.1%，年增 36.81%，第 2 季營收 4.57 億元，季增 15.26%，年增 32.2%，累計 1-6 月營收為 8.54 億元，年增 29.48%。

鼎炫主管表示，受惠 EMI 材料事業國際品牌客戶新、舊機種材料出貨量放大，切入 PCB 軟板廠供應鏈以擴大 EMI 材料應用領域，整體產能稼動率保持高檔水準，6 月營收中，EMI 材料銷售表現，也較去年同期成長近 5 成。

此外，衡器事業仍持續強化外銷 ODM 訂單及旗下自有品牌「T-Scale」於中國地區市占率的提升，加速推動智能衡器市場滲透率，雙事業持續保持增長，創造集團合併營收連續 4 個月逐月攀高。

國際研調機構 BCC Research 統計，隨著 5G 技術應用發展，將帶動電磁屏蔽、導電等材料市場規模將持續擴大，預估至 2021 年全球 EMI/RFI 屏蔽材料市場將保持 5.6% 年複合成長率的速度，推升整體市場規模將達 78 億美元水準。

鼎炫主管指出，由於 5G 技術對於傳輸速度提升、高功耗、以及產品內部結構規格精細化等需求，不僅電子產品對於散熱、電磁屏蔽等材料要求升級，亦帶動產品使用量的提升，集團亦持續投入 EMI 材料技術研發，未來將推出柔性導電膜、散熱等新材料產品，可廣泛應用於 5G 手機、筆記型電腦、面板等領域，看好 5G 發展趨勢明確，將創造旗下 EMI 材料事業良好發展環境。

展望 2019 年第 3 季，鼎炫看好 EMI 材料事業步入傳統出貨旺季，持續專注研發新款 EMI 材料切入新客戶、新應用領域，隨著電子產品朝輕薄短小、高頻高速化發展，有助於帶動新款材料銷售表現，並進一步優化產品結構以精進營運獲利。