鼎炫昆山二期廠區正式啟用 衡器及EMI材料兩廠集中生產

衡器暨 EMI 材料廠鼎炫控股 (8499-TW) 旗下江蘇昆山廠二期廠區今 (11) 日落成啟用，董事長傅青炫指出，昆山新廠導入自動化生產、倉儲設計，提升旗下衡器、EMI 材料雙業務競爭力，以新產品、新技術及開發新客戶三箭齊發進行擴張。

鼎炫的衡器及 EMI 材料事業在昆山地區各有不同生產廠區，新落成的昆山二期廠區內，此次完工的新廠占地面積約 2.2 萬平方公尺，EMI 材料生產遷移至新廠集中生產，昆山 EMI 舊廠區將規劃出租，創造固定租金收益。

目前，鼎炫持續深化衡器、EMI 材料雙業務產品與技術研發，優化生產製程並導入自動化生產與自動化倉儲，不僅創造衡器事業因應物聯網技術發展，帶動智能衡器良好銷售表現，提升智能衡器占衡器業務營收比重，而 EMI 材料事業未來也將推出柔性導電膜、散熱等新材料產品，鎖定未來 5G 技術應用。

鼎炫旗下台衡公司今年也參加 2019 中國國際衡器展覽會，於展會中完整亮相多款智能衡器新品，並同步發表「T-Touch Central」智能秤重雲端管理平台打造中國農改超標準化的領先技術門檻，看好全球大型連鎖超市加速智能化、中國政府食品安全法規趨嚴帶動傳統農貿市場升級等市場需求明確，隨著集團強化衡器軟硬體產品升級、逐步完善自有品牌「T-Scale」中國經銷網路擴建，加速推動智能衡器市場滲透率提升，有望衡器事業於下半年逐步展現強勁成長力道。

鼎炫 6 月營收 1.62 億元，創今年新高月增 5.1%，年增 36.81%，第 2 季營收 4.57 億元，創歷史次高季增 15.26%，年增 32.2%，累計 1-6 月營收為 8.54 億元，年增 29.48%。