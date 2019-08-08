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詩肯Q2營運落底 擬好四大策略迎旺季

詩肯董事長林福勤看景氣循環低點反而是奠定良好營運基礎的最佳時機。(鉅亨網資料照)
詩肯董事長林福勤看景氣循環低點反而是奠定良好營運基礎的最佳時機。(鉅亨網資料照)

連鎖家具品牌商詩肯 (6195-TW) 今 (8) 日公布第二季財報，單季稅後純益 870 萬元，年減近 70%，每股純益 0.19 元，累計上半年稅後純益 3449 萬元，年減 61.34%，每股純益 0.75 元，詩肯強調，第二季是傳統淡季，營運已落底，在體質調整後，已擬定四大營運策略，旺季業績彈升動能可期。

詩肯直言，上半年台灣景氣持續走緩、房市成交量不足，加上貿易戰等因素影響，消費者信心不足，使國內零售消費市場低迷。

不過，詩肯仍正面看待，在大環境不佳之際，反而是調整體質奠定營運基礎的最佳時機，今年已擬好四大營運策略，方向明確，包括 (1) 降低租金成本及門市優化調整、(2) 異業結盟相互導客、(3)「詩肯睡眠」進化為｢Sleep Gallery 睡眠精品｣，以及 (4) 線上行銷資源比重調整。

詩肯表示，與租約到期門市房東協調低租金，已得到多數房東共體時艱大力支持，有效降低租金成本，同時，租金鬆動的時機是展店提供有利的發展條件。

在異業結盟方面，與家飾、家電和按摩椅業者共推行銷方案導客，並與建設公司推動買房送家具合作案。

此外，看好寢具市場的成長空間，已推出更高端定位的「Sleep Gallery 睡眠精品｣，引進德國高檔寢具和床墊，並從百貨通路出發，目前已進軍微風南京，本季預計再拓展至 3 家百貨。

截至第二季底，詩肯集團總門市數量達 125 間，分別有詩肯柚木 81 間、詩肯居家 40 間和詩肯睡眠 4 間，展望後市，除了實體通路，詩肯表示，將持續增加投入線上社群媒體和網購平台的行銷資源，完成線下與線上的整合。

詩肯進一步說明，第二季向為台灣傢俱產業傳統淡季，近期大環境雖然未見明朗，但詩肯歷經多次景氣循環，是伴隨景氣低谷進行體質調整後領先市場翻轉的優等生，多年來專注深耕台灣市場，而今年起對外投資也選擇最熟悉的新加坡市場開始，有信心於整體營運落底後，重新走回向上成長力道。

詩肯近期股價走勢圖。
詩肯近期股價走勢圖。

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