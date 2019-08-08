詩肯Q2營運落底 擬好四大策略迎旺季

連鎖家具品牌商詩肯 (6195-TW) 今 (8) 日公布第二季財報，單季稅後純益 870 萬元，年減近 70%，每股純益 0.19 元，累計上半年稅後純益 3449 萬元，年減 61.34%，每股純益 0.75 元，詩肯強調，第二季是傳統淡季，營運已落底，在體質調整後，已擬定四大營運策略，旺季業績彈升動能可期。

詩肯直言，上半年台灣景氣持續走緩、房市成交量不足，加上貿易戰等因素影響，消費者信心不足，使國內零售消費市場低迷。

不過，詩肯仍正面看待，在大環境不佳之際，反而是調整體質奠定營運基礎的最佳時機，今年已擬好四大營運策略，方向明確，包括 (1) 降低租金成本及門市優化調整、(2) 異業結盟相互導客、(3)「詩肯睡眠」進化為｢Sleep Gallery 睡眠精品｣，以及 (4) 線上行銷資源比重調整。

詩肯表示，與租約到期門市房東協調低租金，已得到多數房東共體時艱大力支持，有效降低租金成本，同時，租金鬆動的時機是展店提供有利的發展條件。

在異業結盟方面，與家飾、家電和按摩椅業者共推行銷方案導客，並與建設公司推動買房送家具合作案。

此外，看好寢具市場的成長空間，已推出更高端定位的「Sleep Gallery 睡眠精品｣，引進德國高檔寢具和床墊，並從百貨通路出發，目前已進軍微風南京，本季預計再拓展至 3 家百貨。

截至第二季底，詩肯集團總門市數量達 125 間，分別有詩肯柚木 81 間、詩肯居家 40 間和詩肯睡眠 4 間，展望後市，除了實體通路，詩肯表示，將持續增加投入線上社群媒體和網購平台的行銷資源，完成線下與線上的整合。

詩肯進一步說明，第二季向為台灣傢俱產業傳統淡季，近期大環境雖然未見明朗，但詩肯歷經多次景氣循環，是伴隨景氣低谷進行體質調整後領先市場翻轉的優等生，多年來專注深耕台灣市場，而今年起對外投資也選擇最熟悉的新加坡市場開始，有信心於整體營運落底後，重新走回向上成長力道。