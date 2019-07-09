詩肯推高端寢具品牌 單品價格上看10萬元 首店入駐微風

全台最大連鎖家具品牌商詩肯 (6195-TW) 今 (9) 日公布 6 月合併營收，達 1.45 億元，月減 14.08%，年增 11.57%，為連續第 2 個月正成長，詩肯坦言，台灣家具市場買氣低迷，為吸引高端來客，已推出全新的「詩肯睡眠精品 (Scan Gallery)」，首店進駐微風南京，單價達 3-10 萬元，比起過去詩肯柚木單品 1-5 萬元高出不少，將全力衝刺寢具市場布局。

詩肯說明，原有的詩肯睡眠館共有 3 家據點，目標至年底前達 10 家，是今年重要成長動能，不過，由於主要將展店放在百貨商場，因此重新定位品牌成「詩肯睡眠精品 (Scan Gallery)」，提供更高級的商品，以符合百貨來客需求，至於現有的睡眠館是否改裝成睡眠精品，或是維持雙寢具品牌，內部還在調整討論。

對於其他兩個主力品牌詩肯柚木和詩肯居家，詩肯表示，在內需低迷之際，暫無展店計畫。

詩肯直言，上半年經營環境辛苦，因此必須做很多調整，包括品牌行銷方式、商品力，隨著多品牌、多產品與多元行銷整合，並加速推動已購併的 NOVA 品牌業務，業績回穩可期。

NOVA 品牌於新加坡共有 13 家門市，產品設計具有快時尚、新穎活潑等元素，主打中低價位大眾產品，詩肯期複製品牌連鎖成功經驗於東南亞各國市場，擴大在全亞洲事業版圖布局。