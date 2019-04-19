詩肯買下星國家具商「NOVA」全數股權 5月起併入營收

鉅亨網記者王莞甯 台北 2019年4月19號17點11分

連鎖家具品牌商詩肯 (6195-TW) 今 (19) 日停牌，並於下午 4 點召開重大訊息記者會宣布，董事會今通過將以 2.28 億元，取得新加坡第二大家具零售商「NOVA」百分百股權，預計自 5 月起併入詩肯營收，同時，詩肯也將藉此快速切入東南亞家具市場，如馬來西亞、印尼。

詩肯董事長林福勤說明，此為詩肯集團成立 26 年來首次併購案，財務上有正面挹注效果，也可透過強強聯手，快速展開詩肯在東協市場的版圖，力拚成為全亞洲連鎖家具第一品牌。

NOVA 主打中低價位產品，每年營收平均為新台幣 6.6 億元，平均毛利率可達 52%，稅後純益約 6800 萬元。

而詩肯是走時尚店路線，與 NOVA 大賣場類型的家具店風格迥異，林福勤說，NOVA 因商品定位相當平價，例如一組餐桌椅僅需新台幣 4000 元左右，可說是處在最具成長潛力的家具市場，未來也不排除導入台灣市場。

目前 NOVA 在新加坡共有 13 家門市，未來不僅著眼在既有的新加坡市，可望拓展到其他東南亞國家。

但詩肯發言人何山壯進一步說明，併購前半年主要會進行企業文化的整合，並在 NOVA 導入較具規模的系統，將產生一些費用，之後陸續上軌道，業績併入效益就會發酵。