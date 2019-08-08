〈文曄法說〉Q3迎手機備貨潮 營收季增上看24%

IC 通路商文曄 (3036-TW) 今 (5) 日舉辦法說會，展望第 3 季，董事長鄭文宗表示，接下來進入手機新機上市前的備貨期，客戶拉貨力道強勁，為營收主要成長動能，估營收達 870-930 億元，季增 16%-24%，年增 3%-10%，毛利率估 3.1%-3.3%，營益率 1.5%-1.7%，雙率皆低於上季。

產品應用方面，鄭文宗指出，文曄第 3 季將迎來傳統旺季，手機客戶皆積極備貨迎接聖誕潮，帶動通訊領域營收成長，此外，隨著 CPU 缺貨趨緩，電腦及消費型領域也有持平至小幅季成長，而工業及車用領域，則因前季基期墊高，預計出現小幅季下滑。

展望下半年，鄭文宗指出，消費型產品營收比重可望持續提升，但連帶影響毛利率下滑，下半年營收雖有成長，不過仍處客戶新舊產品交替期，成長力道相對有限，預期將持續至 2020 年，但隨著 5G 及 AI 應用擴展下，仍樂觀看待中長期表現。

對於美中貿易戰加劇，鄭文宗表示，影響層面廣泛，具體程度尚無法確定，此外，近期營收不會有大幅度的年成長表現，但今年第 4 季肯定優於去年，庫存水位也在 60 天合理範圍。

文曄 7 月合併營收 302.44 億元，月增 22.2%，年增 60.54%，累計前 7 月合併營收 1724.66 億元，年增 41.69%。