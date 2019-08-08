崇佑產品策略奏效 今年連續7月營收正成長

金屬建材廠崇佑 - KY(5543-TW) 產品產、銷策略奏功，今年以來連 7 個月營收皆較去年成長，其中結合金屬天花板、金屬隔間牆體等產品整合銷售，及外牆新產品方面，提供電子業廠房擴建服務，銷售區域將瞄準東南亞市場，爭取新商機及獲利。

同時，崇佑為打造集團未來長期營運發展與競爭實力，第 3 季啟動鎮江廠金屬天花板、金屬隔間牆體擴增產線計畫，將在 2020 年投產，未來整體產量，將較目前增加 80%、95%，對集團將是正向挹注。

崇佑 - KY 今 (8) 日公布 7 月營收為 9201 萬元，月減 1.08%，年增 0.2%，今年以來營收表現持穩，每月都較去年同月成長，累計前 7 月營收為 6.09 億元，年增 4.84%。

崇佑 - KY 主管表示，7 月受惠旗下金屬天花板、金屬隔間牆體等銷售帶動，包括商丘高鐵站、上海白帆生物醫藥生產基地等訂單出貨，整體出貨量隨公共工程、生物製藥等案源需求增溫上揚。

崇佑 - KY 指出，為積極擴大旗下「Buima」自有品牌市場占有率表現，陸續展開產品接單策略調整，除減少吊頂龍骨產品歐洲外銷比重，採取結合金屬天花板、金屬隔間牆體等產品整合銷售，提供電子等產業廠房擴建、高端辦公大樓、醫療院所等客戶金屬建材解決方案。

對於 2019 年第 3 季，崇佑 - KY 審慎樂觀，看好公共工程、辦公大樓、藥廠等案源需求穩定，目前在手訂單能見度達 2 個月，將於第 3 季起逐步完工認列。